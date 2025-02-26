İYİ Partili Yaldır’dan hükümete sert tepki: "Halkı Oyalama Politikası Son Bulmalı!"

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarının toplu konut projeleri üzerinden halkı oyaladığını ve dar gelirli vatandaşları mağdur ettiğini sert sözlerle eleştirdi. Yaldır, 2019 yılında duyurulan 100 bin TOKİ konutu projesinin aradan geçen 6 yıla rağmen tamamlanmamasını gündeme getirerek, vatandaşların konut hayalinin giderek imkânsız hale geldiğini vurguladı.

TOKİ PROJELERİ NEDEN TAMAMLANMIYOR?

2019 yılında kamuoyuna duyurulan 100 bin konutluk TOKİ projesinin hala tamamlanmadığına dikkat çeken Yaldır, Aksaray’da Hürriyet Mahallesi'nde inşaatına başlanan 600’ü aşkın konutun hâlâ hak sahiplerine teslim edilmemiş olmasını sert bir dille eleştirdi.

“Seçim bölgem Aksaray’ın Hürriyet Mahallesi'nde de 600’ün üzerinde konutun inşaatına başlandı ancak hak sahipleri belli olduğu hâlde şu ana kadar teslim edilen tek bir konut bile yok.” diyen Yaldır, projeyi üstlenen firmaların artan maliyetleri gerekçe göstererek projeden ayrıldığını ifade etti.

TOKİ TAKSİTLERİ FAHİŞ SEVİYEDE!

İYİ Partili vekil, dar gelirli vatandaşların konut hayaliyle TOKİ projelerine umut bağladığını ancak yüksek taksitler nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşadıklarını belirtti. TOKİ projelerinin sosyal konut kapsamında olması gerektiğini vurgulayan Yaldır, gelinen noktada taksit ödemelerinin vatandaşlar için ciddi bir yük haline geldiğini ifade etti.

“Soruyorum sizlere, memleketimizde kiralar fırlamış, konut fiyatları uçmuşken TOKİ’ye bel bağlayan dar gelirli vatandaşlarımızın durumu ne olacak? Hayat bu kadar pahalıyken, asgari ücret daha yeni 22 bin TL, emekli maaşı 12.500 TL olmuş iken aylık ödemeleri 20-25 bin TL’yi bulan TOKİ taksitleri nasıl ödenecek?” dedi.

TOKİ KONUTLARI HAYAL Mİ OLDU?

Yaldır, konut teslimlerindeki gecikmelerin vatandaşları daha da zor durumda bıraktığını belirtti. TOKİ konutlarını bekleyen vatandaşların yüksek enflasyon ve faiz artışları nedeniyle sürekli olarak borçlandığını, buna rağmen konutlarının teslim edilmediğini vurguladı.

“Vatandaşımızın ödediği paralar yüksek enflasyona ve faize gidiyor, maalesef borç yine yerinde sayıyor. Üstelik, ödemeler memur zammına endeksli olduğu için yılda iki kez de zam geliyor.” ifadelerini kullanan Yaldır, TOKİ projelerinin dar gelirli vatandaşları daha da çıkmaza sürüklediğini söyledi.

"RANT PROJELERİ DEĞİL, BARINMA HAKKI ÖNCELİK OLMALI"

TOKİ’nin vatandaşlara umut olması gerekirken, yönetimsel hatalar nedeniyle büyük bir hayal kırıklığına dönüştüğünü dile getiren Yaldır, AK Parti hükümetini sert bir dille eleştirdi.

“Toplu konut projeleri rant projeleriyle değil, vatandaşlarımızın barınma hakkını koruyacak politikalarla ele alınmalıdır. Türk milletinin alım gücü her geçen gün düşerken, konut sahibi olmak hayal, ev kiralamak imkânsız olmuşken AK Parti iktidarının TOKİ aracılığıyla halkı oyalama politikası bir an evvel son bulmalıdır.” sözleriyle hükümete çağrıda bulundu.

Dar gelirli vatandaşların yaşadığı barınma krizine dikkat çeken Yaldır, TOKİ projelerinin daha ulaşılabilir ve makul fiyatlarla vatandaşlara sunulması gerektiğini belirterek, hükümetin bu konuda derhal adım atmasını talep etti.