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İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: İstifa edeceğim

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, yarın Genel Başkan Meral Akşener'le görüşerek istifa edeceğini duyurdu.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 19:13
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İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: İstifa edeceğim

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: İstifa edeceğim
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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısıyla Millet İttifakı'na eleştiriler getirmesinin ardından bugün Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'a mesaj atarak yarın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşeceğini ve istifa edeceğini açıkladı.

Ağıralioğlu, "Yarın helalleşeceğim" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Altılı Masa'daki aday belirleme süreci ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili sert sözlerinin ardından, partisinin de mensubu olduğu Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini açıkladı.

'ALTILI MASA'DA KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞININ DAYATILDIĞINI' SAVUNMUŞTU

İyi Parti İstanbul Milletvekili ve Genel İdare Kurulu üyesi Yavuz Ağıralioğlu'nun TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığına ve Altılı Masa’da adayı belirleme yöntemine karşı olduğunu söyledi. "Cumhurbaşkanlığı makamını bölücülüğün pazarlık masasına gelmesine sebep olacak şekilde yönetti" ifadeleriyle HDP'ye yüklenen Ağıralioğlu, "Türk devletinin her aleyhine tertibin içerisinde parmak izleriyle göründüğünüz insanlarsınız, siz problemli insanlarsınız. Devlete katil derken gösterdiğiniz cüretkarlığı, bir kere PKK'ya katil derken gösteremediniz" dedi.

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