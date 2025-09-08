İYİ Partili Yüksel Arslan: İmamoğlu’na yapılanların benzeri Mansur Yavaş’a yapılamaz

İlyas GÜR - RİZE / YENİÇAĞ

“Mansur Bey’e yapılırsa bütün yaptıkları operasyonların inandırıcılığı kalmaz” diyen Arslan, Yavaş’ın siyasette şeffaflığı temsil ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ben 50 senedir beraberim. Bir çaya dahi tenezzül etmeyen, her şeyini şeffaf yapan, meclis toplantılarını canlı yayınlayan bir isim. Melih Gökçek gibi birinden sonra gelen Yavaş’a bugüne kadar 40 kere yaparlardı. Ama yapmadılar, çünkü Mansur Bey’e bunu yaparlarsa İstanbul, Adana, Antalya çöker. Millet inanmaz.”

Arslan, hukuk ve adaletin ayaklar altına alındığını, bu durumun gençlerde devlete olan güveni sarstığını da ifade etti. Özellikle gençler arasında deizm ve ateizm oranlarının arttığını dile getiren Arslan, bunun iktidarın politikalarının sonucu olduğunu öne sürdü.

Anayasa değişikliği tartışmalarına da değinen İYİ Partili vekil, “Seçim bittiği akşam yeniden anayasa dediler. Bu bir dayatmadır. Büyük Ortadoğu Projesi adım adım sürdürülüyor” dedi.

ABD’nin PYD’ye verdiği desteği hatırlatan Arslan, “Amerikan Büyükelçisi açıkça PYD bizim müttefikimiz diyor. Eğer bu adama gereken yapılmazsa, kabadayılık söylemleri boş kalır” sözleriyle iktidarı eleştirdi.

Rize’de gördüğü ilgi ve destekten memnuniyetini dile getiren Arslan, “Milletimiz bu gidişata izin vermeyecek. Bugün burada moral buldum. Millet bizimle” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.