İYİ Partililer enkazlardan 126 canı kurtardı

Toplantıya, deprem bölgesinde görevlendirilen Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri, Genel İstişare Kurulu (GİK) üyeleri ve Gençlik Kolları Başkanları katıldı. Sahada görevlendirilen isimlerin tespitlerinin ele alındığı toplantıda, İYİ Parti Afet Koordinasyon Merkezi'nin çalışmaları da masaya yatırıldı.

“126 KİŞİ ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI”

Akşener'e bilgi veren İYİ Partililerin aktardığına göre 524 kişiden oluşan arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu 126 kişi enkazdan canlı olarak kurtarıldı. 7 binden fazla depremzede misafirhane, otel ve konutlara yerleştirildi. Partililer tarafından kurulan aşevlerinde günlük 150 bin kişiye yemek yardımı sağlandı.

İYİ Partililer 500 çadırın kurulumu tamamlanırken, bin çadır için çalışmalara başladı. Deprem bölgesine 418 tırla yaklaşık 1 milyon ihtiyaç malzemesi ulaştırıldı. Partiden yapılan açıklamaya göre yardım malzemelerinin dağıtımı için 634 kişilik ekip oluşturuldu. Eğitim Politikaları Başkanlığı tarafından da 221 öğrenci 4 ilde burslu olarak okullara yerleştirildi.