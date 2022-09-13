İYİ Parti Mardin İl Başkanlığı'ndan yardımcı kaynak kitap genelgesini denetleme çağrısı

Fuat KIZMAZ - MARDİN / YENİÇAĞ

İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar'ın yaptığı açıklamada,

Öğrencilere ücretsiz olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılan kitaplar dururken öğretmenlerin bu kitaplar yetersiz deyip kaynak kitap arayışına geçmeleri özellikle dar gelirli ailelerin belini büktüğünü ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı 14 Ekim 2021 tarih ve 31628 Sayılı Resmi Gazete'de kaynak kitap istenmesinin yasaklandığını ilan etti

Akar, "Resmi Gazete ile ilan edilerek yasaklanmasına rağmen ülkemizde bazı kitap yayınevleri bu kaynak kitaplarını basarak kırtasiyelere dağıtarak Kırtasiyelerde öğretmenler vasıtası ile bu kitapları öğrencilere satmaktadırlar bu uygulamanın önüne geçilmesi ve durdurulmasını talep ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.