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  • İYİ Parti'nin 15 ildeki temayül yoklaması sonuçları Kamusonhaber.com.tr'de. Sandıklar 17.00'de açıldıktan sonra 30 dakik

İYİ Parti'nin 15 ildeki temayül yoklaması sonuçları Kamusonhaber.com.tr'de. Sandıklar 17.00'de açıldıktan sonra 30 dakika ara ile yayınlanacak

İYİ Parti’nin 15 ildeki temayül yoklaması sonuçları sandıklar 17.00’de açıldıktan sonra 30 dakika ara ile sonuçlar Kamusonhaber.com.tr'de yayınlanacak…

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 18:06
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İYİ Parti'nin 15 ildeki temayül yoklaması sonuçları Kamusonhaber.com.tr'de.

İYİ Parti'nin 15 ildeki temayül yoklaması sonuçları Kamusonhaber.com.tr'de. Sandıklar 17.00'de açıldıktan sonra 30 dakika ara ile yayınlanacak
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İYİ Parti'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde 28'inci dönem milletvekilliği için aday adaylığı başvuru süresi tamamlandı.

Partide milletvekili adayı seçilmek için başvuran sayısı, ülke genelinde 3 bin 379 olarak açıklandı.

İYİ PARTİ’NİN TEMAYÜL YOKLAMASI SONUÇLARI KAMUSONHABER.COM.TR'DE

İYİ Parti’nin 15 ilde milletvekili aday adayları ile ilgili eğilimlerini değerlendirmek için yapılan temayül yoklaması ise yarın yapılacak.

Yapılacak temayül yoklaması sonuçları sandıklar 17.00'de açıldıktan sonra 30 dakika ara ile Kamusonhaber.com.tr'de yayınlanacak…

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