İYİ Parti’nin Ankara adayı için flaş iddia! Günün kulisi geldi

31 Mart’ta yapılacak olan yere seçimler öncesi aday çalışmaları devam ediyor. Partiler, kazanacak adayları belirlemek için titiz bir çalışma yürüyor. CHP’nin ittifak teklifini reddeden İYİ Parti’de aday belirleme çalışmaları hız kazandı.

Genel Başkan Meral Akşener’in ilk hamlesinin Ankara, İstanbul, Adana ve Mersin’de “güçlü adaylar” çıkararak bir an önce adaylıkları açıklamak olduğu parti kulislerinde konuşuluyor.

ANKARA İÇİN SERVET AVCI İDDİASI

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, İYİ Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın karşısına Servet Avcı’ya teklif götüreceği iddia edildi. Teklif için Akşener’in talimat verdiği öne sürüldü.

Öte yandan İstanbul’da İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu’nun, Ankara’da ise Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ve Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural’ın adaylığı konuşulduğu ancak Zorlu ve Kavuncu’nun adaylığa çekimser yaklaştığı ileri sürüldü.

ADANA VE MERSİN İÇİN KİMLERİN İSMİ GEÇİYOR?

Partinin, Adana’da Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın karşısına Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş Taş’ın çıkaracağı iddia edilirken, Mersin’de ise Burhanettin Kocamaz’ın adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.

SERVET AVCI KİMDİR?

1965 yılında Trabzon’un Sürmene ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra 1989’da Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler bölümünü bitirdi. Başbakanlık Basın Müşavirliği’nde çalıştı. 1988-89 yıllarında o zamanki adı Bizim Ocak olan Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevine getirildi. 1992’de daha sonra Alperen Ocakları’na dönüşecek olan Nizam-ı Alem Ocakları Kurucu Genel Başkanı oldu.

1995-2003 yılları arasında BBP’de Genel Başkan Yardımcılığı, 2006-2009 arasında ise MHP Merkez Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. BBP’ye yakın Gündüz gazetesinde Genel Yayın Yönetmenliği ve başyazarlık görevlerinde bulundu. Bizim Ocak, Nizam-ı Alem Ocakları ve Türkiye Günlüğü dergilerinde yazıları yayımlandı.