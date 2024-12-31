İYİ Parti’nin Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu 2024 çalışma raporunu açıkladı

Aytaç Cihan/ Bursa

Selçuk Türkoğlu İYİ Parti’nin Bursa Milletvekili Bursa İl Başkanlığı'nda konuşma yaptı. İşte Yİ Parti’nin Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu'nun konuşması:

Sn. Başkan,

Kıymetli Basın Mensubu Arkadaşlarım, Dostlarım;

Yarın itibarı ile 2024’ü geride bırakıp, hep birlikte yeni bir yıla 2025’e merhaba diyeceğiz.

Üzülerek vurgulamak isterim ki;

Milletimizin, yeni bir yıla girmeyle ilgili farklı bir heyecanı, farklı bir coşkuyu yaşadığını gözlemleyemiyoruz.

Hatta;

Heyecanın farklısını bırakın, vatandaşlarımız içlerindeki yeni yıllara ilişkin o umudu, geleceğe dair o halis duyguları neredeyse unutttu.

Düne kadar;

Nerede o eski bayramlar diyorduk.

Şimdi buna, nerede o eski masum yılbaşı heyecanları, coşkuları, eğlenceleri demeye başladık.

23 yıllık AK Parti İktidarı, insanlarımızın adeta yaşama sevincini köreltti!

Düşünebiliyor musunuz?

Bu ülkede, bildiğin basit bir süslü çam ağacına saldıran bir anlayış hortlattı bu İktidar!

“Mutlu yıllar” yazılarıyla süslenmiş evlerin, işyerlerinin camlarına nefretle bakan, taş atan bir nesil türetti bu iktidar!

Bu iktidar;

Vatandaşı çile çekmeye, zulüm görmeye, binbir dertle yaşamaya alıştırdı!

Gülmeyen yüzler, espri yapmayı unutan insanlar yarattı ve derdi, tasayı, üzüntüyü kanıksayan bir toplum yapısı oluşturmayı başardı!

İşte şimdi de ektiği bu zehirli tohumların semeresini biçiyor!

Efendim;

Bütün bu ahval ve şerait içinde şahsen ben, 2024 yılı boyunca da, Partim’le birlikte, “İYİ İNSAN, İYİ TOPLUM” hedefinde yürüme gayreti gösterdim.

Milletin vekilliğinin omuzlarıma, “ KAMUSAL SORUMLULUK” yüklediğinin bilincinde olarak, Bursa’ma ve ülkeme hizmet etmeye gayret ettim.

Sadece yaşadığım şehrin değil, 81 ilimizin milletvekili olmam gerektiğinin farkında olarak özveriyle ama tabii ki severek, isteyerek millete hizmet yolunda koştum, koşmaya da devam edeceğim.

Şöyle ki ;

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, göreve başladığım günden bugüne kadar toplam toplam 114 Soru Önergesi, 13 de Araştırma Önergesi verdim.

Son bir yılın rakamları ise şöyle oldu.

114 soru önergesinin 63’ü; 13 soru önergesinin ise 9’u, 2024 yılı içerisinde yaptığımız çalışmaları kapsadı.

Meclis Genel Kurulunda ise bugüne kadar toplam 102 kez konuşma yaptım.

Ayrıca üyesi bulunduğum Komisyonlarda da, gündemdeki konularla ilgili 17 kez söz alarak; eleştiri, durum tespiti ve çözüm yolu içerikli konuşmalar gerçekleştirdim.

BURSA İLE İLGİLİ VERDİĞİMİZ SORU ÖNERGELERİ:

BURSA’NIN BİTMEYEN HASTANESİ (ALİ OSMAN SÖNMEZ DEVLET HASTANESİ) KONUSUNU MECLİS’E TAŞIDIK.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerel seçimler öncesinde açılışını yaptığı ancak bir türlü hizmete giremeyen Ali Osman Sönmez devlet hastanesinin bitmeyen inşaatını meclis gündemine taşıdık. 300 milyona bitirilecek iken yeniden devletin yaklaşık 2 milyara mahal edilerek zararı uğratılacağına dikkat çektik. Aynı hastanede hakları ödenmeyen ve çatıya çıkarak eylem yapan taşeron işçilerinin yanında olduk.

YÜŞRA BEBEK KONUSU:

Bursa Şehir Hastanesinde hayatını kaybeden Yüsra Bebek neden öldü?

Hastaneye alerjik nezle şikayetiyle gelip, yanlış serum verilmesi ve sonrasında hatalı tedavi uygulanmasıyla ilgili iddiayı sorguladık.

ŞAİBELİ SAĞLIK İHALELERİ:

Bursa Sağlık İl Müdürlüğünce yapılan ilaç ve tıbbi malzeme ihalelerinin, İktidar Partisi il yöneticileri ağırlıklı kişilere ya da şirketlerine verilmesini irdeledik.

Örneğin aslında bütün Bursa’ya yerecek 50 milyonluk kemoterapi tedavi ilacı ihalesinin, sadece Şehir Hastanesi ihtiyacı için, bir AKP’li yöneticiye verildiğini sorguladık.

3 BİN KONUTLUK CARREFOUR PROJESİ BURSA’YA İHANETTİR DEDİK!

Bursa’daki yerel yönetimler ve yetkili kurum ve kuruluşlar by pass edilerek Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çürük raporu verilerek, 3 bin konutluk projenin önünün siyaseten açılmasını Meclis’e taşıdık.

BETON SANTRALİNE İTİRAZ ETTİK

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde kaçak olarak faaliyet gösterdiği iddia edilen ancak bir türlü yıkılamayan beton santraline ilişkin bir büyük sancıyı durdurduk. Her seferinde mührü sökülerek etrafa zehir saçmaya devam eden santrali, Meclis gündemine getirerek, kalıcı olarak mühürlenmesini ve bölgeden kaldırılması kararını temin ettik.

DELİBALLILAR KÖYÜ MESELESİ:

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde, tartışmalı bir değerlendirmeyle sit alanı statüsüne alınan Deliballılar köyünün, söz verilen restorasyonun yapılmaması, vatandaşın da bir çivi çakmasının yasak olması nedeniyle 200 haneden 30 haneye düşmesini ilişkin soru önergesi verdik.

ŞEHİR HASTANESİNDEKİ YOLSUZLUK KONUSU:

Bursa Şehir Hastanesinde yapılan ve yargıya da taşınan; ameliyatta kullanılmış gibi gösterilen tıbbi malzemelerin satılarak 400 milyona yakın haksız kazanç sağlandığı iddialarını sorguladık. Başhekimin halen daha görevde olmasının, soruşturmanın selametine aykırı olduğuna vurgu yaptık ve Menzil cemaatinin ilişkisinin, bu kararda ne denli etkin olduğunu sorduk!

BORUSAN’DA İŞÇİ KIYIMINI SORGULADIK

Bursa’nın Gemlik ilçesindeki Borusan Liman fabrikasında sendikalı oldukları gerekçesiyle işçilerin işten çıkarılmasını defaten TBMM gündemine taşıdık.

İZNİK BOYALICA’DAKİ ÖLÜM KAVŞAĞINA ACİL PROJE İSTEDİK!

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi’nin girişinde sık sık meydana gelen trafik kazalarını gündeme taşıdık. bölgeye kavşak yapılması ile ilgili öneri getirerek yetkili kurumları göreve çağırdık.

AYNI BÖLGEYE AMBULANS NOKTASI TALEBİNDE BULUNDUK

Aynı Bıyalıca köyü için Sağlık Bakanlığına bir soru önergesi vererek bölgeye hitap etmek üzere bir ambulans noktası tespit edilmesi ve bir sağlık ekibi bulundurulması gerektiğini gündeme taşıdık.

BÜYÜKŞEHIR’İN REKLAM HARCAMALARINI SORGULADIK

Alinur Aktaş yönetimindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mustafa Dündar yönetimindeki Osmangazi Belediyesince yapılan reklam, ilan ve tanıtım harcamalarını soru önergesi ve konuşmalarla Meclis gündemine getirdik.

SAYIŞTAY’IN BURSA İLE İLGİLİ RAPORLARINI GÜNDEME TAŞIDIK

Sayıştay'ın önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediyesi Yönetiminin kamuya ait yerlerin ve araçların; Büyükşehir Kanunu ve İhale Kanunu hükümlerine aykırı olarak amacı dışında kullandırdığını tespitiyle ilgili İçişleri Bakanlığına soru önergesi verdik ve yaptırım uygulanmamasının nedenini sorduk.

İLERİ TEKNOLOJİ SANAYİ BÖLGESİNE İTİRAZ ETTİK

Bursa’nın Kestel ilçesinde kurulacağı açıklanan İleri Teknoloji Sanayi Bölgesine ilişkin soru önergesi verdik. Bursa’nın zaten en kirli havayı soluyan bölgesi olan Kestel’in bu projeyle yaşanmaz hale geleceğine vurgu yaptık.

TARLADA ÜRÜNÜ KALAN ÇİFTÇİLERİMİZİN YANINDA OLDUK

Bursa ve köylerinde domates ve karpuz başta olmak üzere ürünü tarlada kalan köylülerimizin çiftçilerimizin sorunlarını TBMM’ye taşıdık. Tarım Bakanlığı’na konuyla ilgili defaten soru önergeleri verdik.

TAŞIMALI SİSTEMİN KALDIRILMASINA İTİRAZ ETTİK

Bursa'da Milli Eğitim İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından muhtarlarla yapılan toplantılarda, kırsal mahallelerde, lise öğrencilerine yönelik taşımalı sistemin bu yıl kaldırılacağının duyurulmasının ardından konuyu TBMM'ye taşıdık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’na kapsamlı bir soru önergesi sunduk.

YEREL BASINIMIZIN DA MECLİS’TE SESİ OLDUK…

TBMM Başkanlığına hem bir soru önergesi verdik hem de Genel Kurul’da Meclis kürsüsünden konuştuk, dedik ki; “Kamudaki basın ve medya harcamaları kesilince milli gelir artacak, memlekete döviz yağacak, Türkiye kurtulacak öyle mi? Tasarruf genelgesinden basın ve medya ile ilgili kısıtlamaları derhal kaldırın!”

Konu ile ilgili olarak Hazine-Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’na iki ayrı soru önergesi verdik.

BURSA İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA ÖNERGELERİMİZ:

HASTANE YOLSUZLUĞUNU GENEL KURUL GÜNDEMİ DE YAPTIK



Bursa Şehir Hastanelerinde yaşanan usulsüzlüklerin, yolsuzlukların soru önergesinin yanısıra araştırma önergesi de vererek Meclis’te tüm partiler tarafından tartışılmasını sağladık.

BİTMEYEN HASTANEYİ MECLİS’TE DE TARTIŞTIRDIK!



Bursa’daki Ali Osman Sönmez Çekirge Devlet Hastanesi’nin yapım çalışmalarının durdurulma nedenlerini de ayrıca araştırma önergesiyle tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınabilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılması istedik.

RUHSATSIZ CARGİLL KONUSUNU TÜRKİYE GÜNDEMİNE TAŞIDIK



Bursa’da 2023 yılı şubat ayından bugüne kadar ruhsatsız faaliyet gösteren ABD şirketi CARGİLL’e ilişkin kanayan yarayı gündem dışı konuşmayla ülke gündemine taşıdık.

Kaçak konumuna düştükçe yeniden ruhsatlandırılan fabrikaya tanınan ayrıcalığın Türk hukuk ve adalet sistemine olan güveni sarstığına değindik.

TBMM’DE BURSA’YA DAİR KONUŞMALARIMIZ:

Bursa’nın sorunlarına ilişkin hem Meclis Genel Kurul gündeminde gem de gündem dışı konuşmalar yaparak, bölgemiz sorunlarını canlı tuttuk.

Aynı şekilde, Bursa’nın sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşma alarak BURSA ŞEHİR HASTANESİNDEKİ USULSÜZLÜKLERİ dile getirdik.

“TWEET ATANLAR TUTUKLU, SİLAHLI SALDIRGANLAR NEDEN SERBEST” DİYE SORDUK

Bursa’da Yenişehir Belediye Meclis Üyemiz Koray Aydın’ın 25 Temmuz’da uğradığı silahlı saldırıya ilişkin Meclis’te konuşma yaparak Adalet Bakanı’na seslendik. Saldırganların neden serbest bırakıldığını sorgularken, bir tweet ile özgürlüğü elinden alınan insanların mağduriyetini hatırlattık.

CUMHURBAŞKANI’NIN 7.200 SÖZÜNÜ SORGULADIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SSK'lılarla eşitleyerek, 9000’den, 7200 güne indiriyoruz” sözünü hatırlatarak, Meclis’ten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a seslendik. Bu sözün gereğinin neden yapılmadığını sorguladık.

CEP TELEFONU FATURALARINA YAPILAN ZAMMA “MOBİL KAZIK” DİYEREK İTİRAZ ETTİK!

Mobil işletmelerin tarife belirleme süreçlerinde vatandaşları koruyacak tedbirlerin neden alınmadığını gündeme getirdik. Özellikle son yıllarda “Telsiz Kullanım Ücreti”ndeki yüzde 655’lik artışı eleştirdik ve dünya sıralamasında Türkiye’nin en yüksek mobil iletişim bedeli ödeyen ülkeler arasında yer aldığını vurguladık.