İYİ Parti’nin büyük yürüyüşü bu kez Mersin’de

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Miting alanını hınca hınç dolduran partililer, ellerinde Türk bayrakları ve İYİ Parti flamalarıyla büyük bir heyecana ortak oldu. Aksaray’dan da yoğun bir katılımın gerçekleştiği buluşmada, İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Sercan Belgemen, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, il ve ilçe yöneticileriyle çok sayıda partili meydandaki yerini aldı.

“CUMHURİYETİMİZİ YIKIMA SÜRÜKLEYEN İKTİDARA UYARI”

Mitingde coşkulu kalabalığa seslenen Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, iktidarı sert sözlerle eleştirdi. Cumhuriyetin temel değerlerini aşındırmaya yönelik girişimlere karşı Türk Milleti’nin dimdik durduğunu ifade eden Dervişoğlu, kurtuluşun yolunun yeniden güçlendirilmiş parlamenter demokrasiye dönüş olduğunu güçlü bir şekilde vurguladı.

Konuşmasında, “Türk Milleti derisini değiştirmiş bir yılanı asla diriltmeyecektir” diyen Dervişoğlu, meydanda bulunan binlerce vatandaşa “Ne mutlu Türk’üm diyene!” nidalarıyla seslendi.

AKSARAY TEŞKİLATI MERSİN’DE ALANLARDAYDI

İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Sercan Belgemen, miting sonrası yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Birinci Vazifen’ şiarıyla başlattığımız yürüyüşümüz, Mersin’de sel olup meydanlara aktı. Cesur yüreklerimizle birlikte bu büyük coşkuya Aksaray’dan bizler de katıldık. Genel Başkanımız Sayın Dervişoğlu’nun kararlı duruşu, Türk Milleti’nin geleceğine ışık tutmaktadır.”

Belgemen, ayrıca Mersin İl Başkanı Dr. Ali Rıza Özdeniz ve teşkilatına teşekkür ederek, “Bu davanın yükünü omuzlayan tüm yol arkadaşlarımıza minnettarız. Sağ olsunlar, var olsunlar” dedi.

DEMOKRASİ VE CUMHURİYET VURGUSU

Miting, sık sık “Yeniden parlamenter sistem!”, “Türkiye için umut İYİ Parti!” ve “Ne mutlu Türk’üm diyene!” sloganlarıyla yankılandı. Katılımcılar, Türk bayraklarıyla meydanı kırmızı-beyaza boyayarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

İYİ Parti’nin yurt genelinde sürdürdüğü “Birinci Vazifen” yürüyüşünün, ilerleyen günlerde farklı illerde de devam edeceği bildirildi.