Turhan Çömez açıkladı: İYİ Parti’nin deprem bölgesinde kurduğu sahra hastanesi yetkililerce engellendi

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Hatay’da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından kurma aşamasında oldukları sahra hastanesinin yaralılar için açık olduğunu duyurmuştu.

Çömez dün sosyal medya hesabında şu açıklamayı yapmıştı:

“Depremden sonra elektrikler kesildi. Bu gece hastanemiz bitiyordu ve yarın itibariyle hasta bakmaya başlayacaktık ancak elektriklerin kesilmesi sebebiyle hazırlıklarımız son aşamada durmak zorunda kaldık. Uzunca bir süre jeneratör problemiyle karşılaştık nihayet çözüldü. Şu anda hastanemizde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Ben SSK hastanesine gittim ekibimle beraber, orası boşaltılıyor şu anda tahliye ediliyor. Tahliye olan hastalar şu anda gemi hastanelere nakledildi. Oradan 5-6 arkadaşımızı aldık hemşire ve acil hekim olarak onları getirdik şu anda hazırlıklarını yapıyorlar. Olur da ihtiyacı olan olursa bunu lütfen duyurun bizim şu anda yerimiz İskenderun’da Bilfen Koleji’nin yanında kurulmuş bir sahra hastanesi bu geceden itibaren hasta bakmaya hazırız.”

SAHRA HASTANESİ ENGELLENMEYE ÇALIŞILIYOR

Turhan Çömez, bugün KRT’ye yaptığı açıklamada ise İskenderun'da kurulan sahra hastanesinin yetkililerce engellenmeye çalışıldığını aktardı. Yaşananların tek adam rejiminin ve ucube durumun ne olduğunu gösterdiğini söyleyen Çömez şu ifadeleri kullandı:

“500 metrekarelik bir sahra hastanesi kurduk. Burada bakabileceğimiz söyledik, onlar da çok uygun gördüler ve beraber gece hastanemizi çalıştırmaya başladık. Doktor arkadaşlarımızla ancak birkaç saat sonra üst düzey bir yetkilinin talimatıyla buradaki bütün doktor arkadaşlar geri çekildi. Orası bir partinin himayesinde kurulmuş bir hastane. Dolayısıyla orada hasta bakamazsınız dendi. Oysa bu kadar çok sayıda doktor arkadaş, hasta bakacak yer yok. Hastane yıkılmış, yapacak bir şeyleri yok.

“HÜKÜMET BİZE YARDIMCI OLMUYOR”

Keşke buraya gelip burada birlikte hasta bakabilseydik. Bu bile aslında tek adam rejiminin ve ülkenin içinde bulunduğu ucube durumun ne olduğunu gösteren bir fotoğraftı. İlaç bulmakta zorlanıyoruz. Çünkü bizzat gidip ilaç alma şansımız yok maalesef. Kurallar o kadar katı ki OHAL diye her şeyi kontrol altında tutan hükümet, böyle bir konuda ne yazık ki bize yardımcı olmuyor. Eczanelerden reçeteyle ben burada diploması olan bir hekimim reçeteyle ilaç alma şansımız yok. Bağış ilaçlarla işi götürmeye çalışıyoruz.”