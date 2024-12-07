İYİ Parti'nin en düşük emekli maaşı teklifi belli oldu

İYİ Parti Ankara The Green Park Otel’de Emekli Kurıltayı düzenledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, partisinin düzenlediği Emekliler Kurultayı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kurultaya, sendika temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve emekli dernekleri başkanlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Dervişoğlu, konuşmasına katılımcılara teşekkür ederek başladı ve Emekliler Kurultayı'nın sadece siyasi bir etkinlik değil, aynı zamanda insani ve vicdani bir karar olduğunu vurguladı.

"Her alanda, ülke ve milletimize hizmet etmiş insanları yok saymak, onları ekonomik sefalet içinde bırakmak insanlıktan dahi nasip almamak demektir" diyen Dervişoğlu, devlet yönetiminin adil gelir dağılımı sağlayarak, vatandaşların insanca yaşamalarını temin etmesi gerektiğini belirtti.

22 yıldır iktidarda olan hükümetin, emeklilerin yaşadığı zorluklara çözüm üretmek yerine, sadece yandaşlarını zengin ettiğini söyleyen Dervişoğlu, İYİ Parti olarak milletin gerçek gündemini öne çıkarmayı görev bildiklerini söyledi.

"PASTADAN PAYIN HER KESİME ADİL OLARAK DAĞILIMINI SAĞLAMAKTIR"

Dervişoğlu, emeklilerin yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunları gündeme getirmeyi, bu sorunları görmezden gelmeye çalışan iktidara karşı bir vicdani sorumluluk olarak değerlendirdi.

Türkiye'nin zenginleşebilmesi için insanı merkeze alan politikaların üretilmesi gerektiğini belirten Dervişoğlu, "Çözülmesi gereken en büyük sorun, bu zihniyet dönüşümünü gerçekleştirerek, pastadan payın her kesime adil olarak dağılımını sağlamaktır" dedi.

Konuşmasında emeklilerin haklarıyla ilgili çeşitli tespitlerde bulunan Dervişoğlu, şunları ifade etti:

- Emeklilerle ilgili yasaların gözden geçirilmesi ve çifte standartların ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından söz verilen ancak ödenmeyen seyyanen zamların, emekli ve çalışan memurlar arasındaki gelir farkını artırdığını söyledi.

- En düşük emekli maaşının açlık sınırının altında olduğunu vurgulayarak, 2024 yılı için emeklilere yönelik herhangi bir tedbir alınmadığını ifade etti.

- İntibak yasasının hâlâ çıkarılmadığını ve çalışanların emekliliğiyle ilgili mağduriyetlerin devam ettiğini dile getirdi.

Dervişoğlu ayrıca, 2025 yılı için asgari ücret talebini yineleyerek, enflasyon oranlarına göre maaş artışlarının gerçekçi bir şekilde yapılması gerektiğini savundu.

Son olarak, İYİ Parti olarak emeklilerle ilgili sorumluluklarını yerine getireceklerinin altını çizen Dervişoğlu, kurultaya katılım sağlayanlara teşekkürlerini ileterek, kurultayın ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

"HİÇBİR MANTIĞA VE VİCDANA SIĞMAMAKTADIR"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İmren Nilay Tüfekci, "En düşük emekli maaşı asgari ücretten az olamaz. Devletin, çalışma hayatını tamamlamış bir vatandaşına, emekli maaşı olarak asgari ücretten az bir rakamı reva görmesi hiçbir mantığa ve vicdana sığmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Kurultayın açılış konuşmasını yapan İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı İmren Nilay Tüfekci, "Devlet Demiryolları’ndan emekli bir memur kızı olarak, babamın da içinde bulunduğu bu topluluğa fayda sağlamak adına, hak mücadelelerinde yanlarında olmak için burada bu konuşmayı yaptığım için çok gururlu ve mutluyum. Emeklilerimiz, hayatlarının bu onurlu döneminde hak ettikleri refah seviyesine ulaşamamanın derin sıkıntısını yaşıyor. Yıllarca çalışarak ülkemizin ekonomisine, üretimine, sosyal dokusuna katkıda bulunan emeklilerimizin büyük bir kısmı, maalesef temel ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak, hiçbir sosyal güvenceleri bulunmadan bir yaşam sürmek zorunda kalıyor" dedi.