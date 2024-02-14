İYİ Parti’nin İstanbul'un 4 ilçesindeki adaylarını belli oldu

Kaynak: AA
İYİ Parti’nin İstanbul'un 4 ilçesindeki adaylarını belli oldu
İYİ Partinin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul'un 4 ilçesindeki belediye başkan adayları açıklandı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, Adalar'da Ayşe Gülnur Şakir'i, Bayrampaşa'da Vahit Çelik'i, Gaziosmanpaşa'da Erhan Özkan'ı ve Silivri'de de Bihter Akbaş Sezer'i belediye başkan adayı olarak belirledikleri bildirdi.

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Tüm adaylara başarılar dileyen ve seçmenin kendilerini beklediğini belirten Coşkun, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu'nun adaylık ilanından sonra hemen sahaya çıktıklarını hatırlatarak, partisinin ilçe belediye başkan adaylarından da sahaya çıkıp köy köy, mahalle mahalle gezmelerini istedi.

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"HERKESE ULAŞACAĞIZ"

Spor kulüpleri, dernekler, muhtarlıklar, kanaat önderleri, ulaşabildikleri herkese ulaşacaklarını belirten Coşkun, yerel seçimde seçmenlerin 3 oy kullandığını, bunların tamamına talip olduklarını kaydetti.

Coşkun, konuşmasını sonlandırırken, "Ulaşabildiğimiz her vatandaşın oyunu almaya çalışacağız" dedi.

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