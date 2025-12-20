Ahmet Çelik, 1 Kasım 2015’de MHP’nin seçim hezimeti ardından başlayıp İYİ Parti’nin kuruluşuna kadar uzanan süreci şöyle anlattı:

7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde sandıktan çıkan sonuçlara göre hükümet kurulamadı. Seçimler 1 Kasım 2015’te yenilendi ve AKP seçimleri kazanarak yeniden tek başına iktidar oldu.

2015 Haziran seçimlerinde 80 milletvekili kazanan MHP’nin 2015 Kasım seçimlerinde sadece 40 milletvekili kazanmasıyla MHP teşkilatlarında ve tabanında büyük bir tepki oluştu.

Bu noktada; Sayın Meral Akşener’e olağanüstü kongre talep etmemiz gerektiğini ve kendisinin Genel Başkan adayı olması için teklifimi ilettim ve kendisini ikna ettim.

İlk toplantımızı Bahçelievler’deki ofisimde Kurucu Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener, Sn. Tuncer Akşener, Genel Başkanımız Sn. Müsavat Dervişoğlu, Sn. Cevat Saraç ve Sn. Tolga Akalın ile birlikte yaptık.

Bu süreçte İstanbul Çağlayan ve Ankara Çukurambar’da ofis kiraladım ve çalışmalara başladık.

MHP’de olağanüstü kongre talebi için 240 delegenin imzası yeterli iken 750 delegenin imzası olmasına rağmen Sivas Gemerek mahkemesinin verdiği karar ile kongre yapılamadı.

İYİ Parti 25 Ekim 2017’de Sayın Meral Akşener genel başkanlığında, 200 kurucu ve MHP’den kopan büyük bir seçmen kitlesiyle kuruldu. İYİ Parti’nin kuruluşu, muhteşem bir direnişin partileşmesiydi.

Sayın Meral Akşener’in Genel Başkan yapılması sebebiyle ülke kamuoyundan ve yiğit, fedakar İYİ Parti’lilerden haklarını helal etmelerini istiyorum.

İYİ Parti’nin cesur kurucuları, tüm seçimlerde aile bütçelerinden kısarak partiye yardım eden, afiş asan, sokakta broşür dağıtan yiğit ve fedakar üyeleri; sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Hayırlı günler diliyorum.