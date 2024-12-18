İYİ Parti'nin Meclis'teki Suriyelilerin gönderilmesiyle ilgili önergesi AKP ve MHP'ye takıldı

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ediyor. TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin bugün 5 ila 13. maddeleri görüşülecek.

İYİ Parti, bütçe teklifinin 5’inci maddesine, bütçeye 30 milyar TL ilave yapılarak "Suriyeli geçici sığınmacıların gönderilmesi amacıyla 10'ar bin kişilik 20 Geri Gönderme Merkezi'nin inşa edilmesi için" önerge verdi. Önerge AKP- MHP oylarıyla reddedildi.

"GERİ DÖNÜŞÜNÜN İSE 3 YIL İÇİNDE TAMAMLANMASI PLANLANMIŞTIR"

Önergenin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Suriye iç savaşı başladıktan sonra 2015 yılında dünyada en fazla sığınmacı ve kaçak barındıran ülke konumuna gelinmiştir. Türkiye'de bulunan kaçak ve sığınmacı sayısı dünyadaki 97 ülkenin nüfusundan daha fazladır. Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre Türkiye'de 2024 yılı 1 Ağustos itibarıyla 3 milyon 103 bin 606 geçici koruma statüsünde Suriyeli bulunduğu görülmüştür. Üstelik bu veriler gerçekçi değildir. Zira sadece son 10 yılda Türkiye'de doğan bebek sayısı bile 1 milyonun üzerindedir. İYİ Parti'nin tahmini Türkiye'de 5 milyonun üzerinde Suriyeli sığınmacı olduğudur. Hacettepe Üniversitesinin verilerine göre Suriyeli sığınmacıların doğum oranı yüzde 5,3'tür. Türk vatandaşlarının ise yalnızca 1,6'dır. 10 yıl içinde yalnızca Suriye uyruklu Suriyeli sığınmacı sayısı 20 milyonu aşacaktır.

Türkiye varoluşsal bir tehditle karşı karşıyadır. Partimizin göç doktrini ve stratejik eylem planı kapsamında her hal ve şartta kaçak göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin bir yıl, geçici koruma statüsünde olanların geri dönüşünün ise 3 yıl içinde tamamlanması planlanmıştır. Eylem planımızda bahsedildiği üzere belirlenen yoğunluğa göre merkez iller tahliye edilerek bu illerde 10'ar bin kişilik 20 geri gönderme merkezinin inşa edilmesi, geri dönüşe dair gerekli planların uygulanması en önemli tedbirler olarak ortaya çıkmaktadır."