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İYİ Partili Demre Belediyesi'nin öğrencilere ücretsiz yemek projesi kaymakamlık tarafından iptal edildi

İYİ Partili Demre Belediyesi'nin öğrencilere ücretsiz yemek sunma projesinin kaymakamlık tarafından iptal edilmesine İYİ Parti lideri Meral Akşener çok sert tepki gösterdi.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 20:40
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İYİ Parti'nin öğrencilere ücretsiz yemek projesinin kaymakamlık tarafından iptal edilmesine Akşener'den çok sert tepki

İYİ Partili Demre Belediyesi'nin öğrencilere ücretsiz yemek projesi kaymakamlık tarafından iptal edildi
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İYİ Parti, okullarda öğrencilere kahvaltı ve öğle yemeğini ücretsiz olarak sunulacağı Rüzgar Gülü Projesi'ni 6 Ekim 2021'de duyurmuş, projenin pilot uygulaması olarak belirlenen Antalya'nın Demre ilçesinde İYİ Partili ilçe belediyesi tarafından okullarda hayata geçirilmişti.

İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu, 27 Kasım günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Demre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sebepsiz şekilde proje protokolünü iptal ettiğini duyurdu.

AKŞENER'DEN ÇOK SERT TEPKİ

Konuyu bugün partisinin grup toplantısında değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP iktidarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sert sözlerle eleştirdi. Akşener şunları söyledi:

“Biz, uzunca bir zamandır derin yoksulluk çalışıyoruz. O evlere giriyorum arkadaşlarımla birlikte. Birçok arkadaşımın kendi imkanları çerçevesinde bir fon oluşturduk, derin yoksulluk fonu. Kitap, kırtasiye eksiği gideriyoruz. Burs vermeye gayret ediyoruz ve o kadar acı ki okul forması alamıyor aileler. Çocuğuna ayakkabı alamıyor aileler.

Kırık buzdolaplarının içinde sadece hoşaf buluyorum. Bu ailelerin anneleri, çocukların sabah kahvaltısını, ‘uydur kaydır’ gıda maddeleriyle yapıyor. Öğle yemeğine bir poğaça, elma koyamıyor. Buradan çok şikâyet aldık. Uzun zamandır derin yoksulluk çalışıyoruz. Bizzat kendim gidiyorum. Bu bilginin bir çıktısı olarak, adına Rüzgar Gülü dediğimiz, öğrencilere ücretsiz sabah kahvaltısı ve öğle yemeği önerisinde bulunduk, ‘biz yapacağız ama siz de yapın’ dedik.

Sayın Erdoğan’a ‘siz bunun hayır duasını alın’ dedik. Nesli kaybediyoruz. 3-4 yaşındaki çocukların kemikleri sayılıyor. 15 yaşındakilerin çoğu obez protein almadıkları için! Buna kulak tıkadılar! Demre Belediyesi, pilot olarak başladı bu uygulamaya. Kaymakamlık, Demre Belediyesi’nin bu yemek yardımını ortadan kaldırdı, yasaklandı bu! Kimsesizlerin kimiydiniz öyle mi, hadi be!

“YAZIKLAR OLSUN SİZE”

"Yoksullukla mücadele için gelmiştiniz değil mi! Ayrımcılık yapmayacaktınız, yasaklarla mücadele edecektiniz! Siz bugün ayrıcalıklı bir sınıf yarattınız! Enesler, Furkanlar, Haticeler ağlarken, siz ‘pudra şekerleri’ çeken, acayip arabalara binen, tuhaf pantolonlar giyen, tuhaf ceketler giyen, kocaman zevksiz kolyeler takan, tuhaf tıraşlı gençler yarattınız! Yazıklar olsun size, haram olsun, zıkkım olsun, zehir olsun!"

“AÇ YATMANIN NE OLDUĞUNU BİLİRDİN, UNUTTUN!”

"Adı Enes, Furkan, Ecrin… Bu dönemde doğmuş ama kemikleri sayılan çocuklar… Beslenme çantası olmayan ama iyi kötü bir şey çıkaran diğer arkadaşlarına imrenerek bakan, çeşmeden su içip açlığını gideren çocuklar! Sayın Erdoğan ne yapıyorsun! Sen aç yatmanın ne olduğunu bilirdin, unuttun!

Sen gece sofraya tek çeşit yemek koyup kendi çatal-kaşık uzatamamış bir annenin hassasiyetini bilirdin Sayın Erdoğan! Sana ne oldu, sen ne oldun! Saray seni ne hale getirdi! Çocukların yemeğini nasıl iptal ettirirsin! Biz kaç tane ilde söyledik bunu! Oyları sen al, artısını sen al, o çocuklar açlıktan kurtulsun.

Bodurluk başladı çocuklarda. Boyları uzamıyor. Anlatamam o girdiğim o evlerdeki durumları. Günahtır ya. Bir tarafta zenginliklen, şımarıklıktan gözümüzün içine sokar gibi davrananlar, diğer tarafta açlık çeken çocuklar…”

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Yurttas
30.11.2022 20:59
Karnını doyurabilen gencler analar babalar unutmayiniz, tanimasanizda arkadaslarinizin , genclerinizin hakkini oyunuzla aliniz.  
 
Oğuzhan
30.11.2022 20:44
Halk tv sabah haberlerinde yer versin ismail küçükkaya. ses getirir.  
 
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