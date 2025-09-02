İYİ Parti'nin saha çalışması sürüyor! İlk gün 125 noktaya ziyaret

Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Parti'nin saha çalışması sürüyor! İlk gün 125 noktaya ziyaret

İYİ Parti lideri Dervişoğlu "Bizim komisyonumuz büyük Türk milleti olacaktır" sözleri sahaya çıkacaklarını duyurmuştu. Partinin saha çalışmasının ilk gününde 125'i aşkın ziyaret gerçekleşti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun “Bizim komisyonumuz büyük Türk milleti olacaktır” sözleri kapsamında 1-4 Eylül tarihleri arasında planlanan saha çalışmasının ilk günü tamamlandı.

125’İ AŞKIN ZİYARET

İYİ Parti Başkanlık Divanı Üyeleri, Milletvekilleri, Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri ile Genel Başkan Başdanışmanları ve Danışmanlarından oluşan 21 grup, farklı kentlerde 125’i aşkın ziyaret gerçekleştirdi.

1kapak1.jpg

6 kentte valilik ziyareti yapan parti heyeti, 17 ilde baro başkanları ile bir araya geldi. 77 meslek odasını ziyaret eden heyet, şehit ailelerini de unutmadı. Bu kapsamda Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneklerinin il şubeleri ile Şehit Aileleri Derneklerinin yer aldığı toplamda 27 adres ziyaret edildi.

Çalışma kapsamında kent esnafıyla da bir araya gelen heyet yaşanan sorunları dinledi.

VATANDAŞIN SORUNLARINI MERCEK ALTINA ALIYORLAR

Terörsüz Türkiye ambalajıyla pazarlanan sürecin gerçek yüzünü anlatmak amacıyla sahaya inen parti heyeti, şehit aileleri ile yakından ilgilenerek yaşanan acılara ortak oluyor.

1kapak2.jpg

Ekonomi başta olmak üzere vatandaşların yaşadığı sorunları da mercek altına alan heyetler, problemlerin ortadan kalkması için İYİ Parti’nin çözüm önerilerini paylaşıyor.

İYİ Parti 81 ilde sahaya çıktı! "Terörsüz Türkiye" sürecine karşı çalışmaİYİ Parti 81 ilde sahaya çıktı! "Terörsüz Türkiye" sürecine karşı çalışma

Son Haberler
Erdoğan'dan "Komisyonda yasal düzenlemeler olacak mı?" sorusuna yanıt
Erdoğan'dan "Komisyonda yasal düzenlemeler olacak mı?" sorusuna yanıt
Türk Bayrağı’na hakaret etti cezaevini boyladı! Şehitlerimizin kemiklerini sızlattı
Türk Bayrağı’na hakaret etti cezaevini boyladı! Şehitlerimizin kemiklerini sızlattı
Böyle sponsorluk görülmedi! Hayırlı tıraşlar
Böyle sponsorluk görülmedi! Hayırlı tıraşlar
Hakan Bilal Kutlualp ile Sadettin Saran birleşecek mi? Açıklama geldi
Hakan Bilal Kutlualp ile Sadettin Saran birleşecek mi? Açıklama geldi
Borsa İstanbul’da günün ilk yarısı kayıpla kapandı! (2 Eylül 2025)
BIST 100’de hafif düşüş: Neler oluyor?