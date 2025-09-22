İYİ Parti’nin Scooterleri Bilecik sokaklarında

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

İYİ Parti Genel merkezi tarafından Türkiye’nin 81 iline gönderilen ve gittikleri her yerde ilgi uyandıran reklam Scooterleri Bilecik sokaklarındaydı.

Bilecik’in çarşı merkezini gezen Scooterler Bilecik halkı tarafından da ilgi gördü. Scooterler Bilecik’teki turlarının ardından Osmaneli ilçesinde devam eden panayır alanına geçtiler.

Osmaneli halkı tarafından da ilgiyle karşılanan scooterlere burada İYİ Partinin reklam kamyoneti de eşlik etti. Reklam Kamyoneti önünde Osmanelili vatandaşlarla buluşan Belediye Başkanı Bekir Torun, İl Başkanı Mehmet Can Kılınç, Osmaneli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Özkahya, Osmaneli İlçe Başkan Ahmet Akdaş ve Bilecik Merkez İlçe Başkanı Nurten Öz, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun selamlarını ve daha iyi bir Türkiye için vaatlerini ilettiler.

Ardından panayır alanını ziyaret eden İYİ Parti heyeti, panayır esnafı ve Osmanelili vatandaşlarla bir araya geldi. İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Mehmet Can Kılınç, Osmaneli esnafı ve halkına ilgilerinden dolayı teşekkür etti.