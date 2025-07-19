İYİ Parti’nin ünlü ismi ittifaka yeşil ışık yaktı

Fatih Altaylı olmadığı için “Teke Tek” programını sunan Şule Aydın’a konuşan Turhan Çömez, Zafer ve İYİ Parti ittifakına yeşil ışık yakarak, “bütünleşik ittifakın tesis edilmesi, ortak zeminin büyütülmesi ve ortak vizyon ve hayalle yola devam edilmesi hepimizin sorumluluğu” dedi.

ZAFER VE İYİ PARTİ İTTİFAKI İDDİASI

İYİ Parti Balıkesir milletvekili ve Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Silivri’de tutuklu olarak bulunan Fatih Altaylı olmadığı için “Teke Tek” programını sunan Şule Aydın’ın konuğu oldu. Çömez, Aydın’ın sorularını yanıtladı.

Milliyetçi partilerin bütünleşmesi gündeme gelmeye devam ediyor. Kulislerde ittifak kulisleri konuşuluyor. Şule Aydın, “İYİ Parti milliyetçilerle bütünleşecek mi? Zafer Partisiyle…” sorusunu Çömez’e yöneltti.

“BÜTÜNLEŞİK İTTİFAKIN TESİS EDİLMESİ HEPİMİZİN SORUMLULUĞU”

Çömez, temel amaçlarının ülkeyi kurtarmak olduklarının altını çizerken, “Ülkeyi normalleştirebilmek için bunlardan kurtulmak şart. Ne gerekiyorsa onu yapacağız. Hangi adımı atmamız gerekiyorsa onu yapacağız. O bakımdan tabii bugünden buna dair bir yorum yapmak mümkün değil. Ama bütünleşik ittifakın tesis edilmesi, ortak zeminin büyütülmesi ve ortak vizyon ve hayalle yola devam edilmesi hepimizin sorumluluğu” dedi.

“MERKEZ PARTİSİ” OLDUĞUMUZU SAVUNUYORUZ”

“Merkez Parti” çıkışında bulunan Çömez, “Bir de şu küçük noktanın altını çizeyim. Yani bizim partimiz bir milliyetçi kültür üzerine bina edilmiş, milliyetçi değerler üzerine bina edilmiş büyük bir parti ve ısrarla hep bir “Merkez Partisi” olduğumuzu savunuyoruz” ifadelerini kullandı.