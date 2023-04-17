İYİ Parti'nin videosunda bu defa Fakıbaba vardı.’ Yapabilir miyiz. Elbette yapabiliriz’

İYİ Parti, seçimlere yönelik iletişim kampanyası serisinin ilk videosunu paylaştı. Videoda, 21 yıllık AKP iktidarından sonra İyi Parti'nin ahlaklı, kapsayıcı ve saygılı bir Türkiye inşa etmeyi hedeflediği belirtildi.

İYİ Parti'nin videosunda bu defa Fakıbaba vardı.’ Yapabilir miyiz. Elbette yapabiliriz’

İYİ Parti'nin Toplumsal Sözleşme vizyonu olarak ortaya koyduğu "adil, saygılı, nitelikli, güçlü Türkiye" temaları iletişim kampanyası serisinde işlenecek.

İlk video "Saygılı Türkiye" başlığı altında yayınlandı. İYİ Parti'nin Twitter hesabından yayınlanan kampanya videosunda, "Artık bir kişinin değil, 85 milyonun her bir ferdinin iki dudağından çıkan sözlere 'Saygılı Türkiye' konuşulacak! Çünkü 14 Mayıs'ta Türkiye tarih yazacak" notu yer aldı.

BİRLİK VE BERABERLİK RUHUYLA İYİLEŞEN, KONUŞAN BİR TÜRKİYE'

Videoda, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın vatandaşlarla birlikte görüntülerine yer verildi. Fakıbaba’nın videodaki açıklaması şöyle:

“Kadim devlet anlayışımızdan aldığımız vizyonumuzla; hakkı hakka teslim eden, ahlaklı bir Türkiye… Kavgadan ve nefretten beslenen siyaset anlayışını bitirecek çözümlerimizle; birlik ve beraberlik ruhuyla iyileşen, konuşan bir Türkiye… Memleketimizi bir bayram sofrasına dönüştürme sözümüzle; toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir Türkiye… Binlerce yıllık demokrasi kültürümüzden aldığımız gücümüzle; farklı düşüncelere, fikirlere ve görüşlere saygılı bir Türkiye…”

'SAYGILI BİR TÜRKİYE KONUŞULACAK'

Videoda, 14 Mayıs’tan sonra bir kişinin değil 85 milyonun sözlerine önem verileceğine dikkat çekildi ve Fakıbaba’nın şu sözlerine yer verildi:

“Yapabilir miyiz? Elbette yapabiliriz. Çünkü 14 Mayıs’tan sonra; bir kişinin iki dudağı arasından çıkacak sözlere değil, 85 milyonun iki dudağı arasından çıkacak sözlere saygılı bir Türkiye konuşulacak. Milletimiz yeniden gülecek, sevgiyle kucaklaşacak.”

Video, İYİ Parti’nin kampanya sloganı olan “Çünkü 14 Mayıs’tan sonra; Türkiye tarih yazacak” mesajıyla sona erdi.

İYİ Parti, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine yönelik seçim kampanyasını “Türkiye Tarih Yazacak” sloganıyla duyurmuştu.

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