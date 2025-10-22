YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

İYİ Parti Aksaray Teşkilatında katılımlar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Ortaköy ilçesinde uzun yıllardır hem iş dünyasında hem de yerel siyasette aktif bir şekilde yer alan, ilçenin sevilen simalarından Özgür Çakmak, İYİ Parti’ye katıldı.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, katılım törenine ilişkin yaptığı açıklamada, Çakmak’ın partilerine önemli bir güç katacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ortaköy ilçemizde uzun yıllardır siyasetin ve iş dünyasının içinde bulunan Özgür Çakmak kardeşimiz İYİ Partimize katıldı. Özgür Başkan; Ortaköy halkının gönlünde taht kurmuş, davasına ve memleketine gönülden bağlı, saygın bir Türk Milliyetçisi ve Ortaköy sevdalısıdır.

Aramıza hoş geldin Özgür Başkanım. Birlikte daha güçlü, birlikte daha İYİ olacağız.”

Parti binasında düzenlenen katılım töreninde Özgür Çakmak’a, İYİ Parti rozetini Milletvekili Turan Yaldır taktı. Törene çok sayıda partili, il ve ilçe teşkilat yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Özgür Çakmak, yaptığı kısa konuşmada, ülkenin içinde bulunduğu süreçte milliyetçi, demokrat ve halkın menfaatini önceleyen bir anlayışla siyaset yapma kararlılığında olduğunu ifade ederek, “Memleketimiz ve Ortaköy’ümüz için İYİ Parti çatısı altında hizmet etmeye hazırım” dedi.

İYİ Parti Aksaray Teşkilatı’nda son dönemde artan katılımlar, yerel siyasette hareketlilik yaratırken, parti yöneticileri bu katılımların yeni bir sinerji oluşturduğunu ve Aksaray genelinde teşkilatın güç kazandığını vurguluyor.