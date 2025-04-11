İYİ Parti'ye sürpriz isimler katılacak! Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin sinyali verdi...

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin X hesabı üzerinden 3 Mayıs’ı işaret ederek yeni katılımların olacağının sinyalini paylaştı. Kuleyin, "3 Mayıs’ta yeni tomurcuklar ekeceğiz.. Güneşi selamlayacağız.. Geliniz 3 Mayısta gönülleri birleşenler uzaklarda dertleşenler Ankara’da buluşalım ve kucaklaşalım.. Türkiye İyi olacak…” dedi.

EN SON YÜKSEL ARSLAN KATILMIŞTI

Son genel seçimde İYİ Parti'den Ankara milletvekili olarak seçilen ve istifa eden Yüksel Arslan, yeniden İYİ Parti'ye bu haftaki grup toplantısında katılmıştı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, "kardeşim, dava arkadaşım yuvasına dönmüştür" diyerek, "rozet takmayacağım, yakasında İYİ Parti rozetiyle geldi" şeklinde konuşmuştu.

KULİS: İYİ PARTİ'YE SEMBOL TÜRK MİLLİYETÇİSİ İSİMLERİN KATILMASI BEKLENİYOR

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin, 3 Mayıs'ı işaret ederek partisine yeni katılımlar olacağını X hesabında yazdığı uzun bir metin ile duyurdu. Son kulislerde ise 3 Mayıs Türkçüler Gününde İYİ Parti'ye sembol Türk milliyetçisi isimlerin katılması bekleniyor.

“3 MAYIS’TA YENİ TOMURCUKLAR EKECEĞİZ”

Şükrü Kuleyin şunları söyledi:

“Gidenlerin ardından ise sadece şunu söyledik; “Sanmasınlar ki yıkıldık. Sanmasınlar ki çöktük.. Bir başka bahar için, Sadece yaprak döktük” Evet; Bahar geldi ve yeni ufuklara doğru yelken açıyoruz.. Hak, hukuk, adalet yolunda.. Mazlumların yanında, egemen güçlere karşı; 3 Mayıs’ta yeni tomurcuklar ekeceğiz.. Güneşi selamlayacağız.. Geliniz 3 Mayısta gönülleri birleşenler uzaklarda dertleşenler Ankara’da buluşalım ve kucaklaşalım.. Türkiye İyi olacak…