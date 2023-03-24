İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu İYİ Parti'ye yapılan aday adayı başvuru sayısı açıklandı

Yaklaşan 2023 Genel Seçimleri için siyasi partilerde aday adaylık süreçlerinin yavaş yavaş sonuna geliniyor. Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini 9 Nisan'a kadar YSK'ya teslim etmeleri gerekiyor.

Bu kapsamda aday adaylığı başvurularını alan siyasi partiler, milletvekilliği listelerini hazırlamak için çalışmalara başladı.

İYİ PARTİ'DE ADAY ADAYLIĞI BAŞVURU SÜRESİ DOLDU

Son olarak İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu İYİ Parti'nin aday adaylığı başvuru sürecinin bugün sona erdiğini duyurdu.

İYİ Parti 22 Mart günü bitmesi gereken aday adaylığı başvurularını yoğun talep nedeniyle, 24 Mart Cuma günü saat 19:00'a kadar uzattığını açıklamıştı.

3379 GEÇERLİ BAŞVURU

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Zorlu, 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için 3379 geçerli başvurunun İYİ Parti tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Bu yoğun katılım için, "Tüm milletimize şükranlarımızı sunuyoruz" diyen Zorlu'nun ilgili paylaşımı şu şekilde oldu:

"28.Dönem Milletvekili Genel Seçimine yönelik aday adaylığı başvurularımız bugün sona ermiş olup,

3379 geçerli başvuru partimizce kabul edilmiştir.

Bu yoğun teveccüh sebebiyle tüm milletimize şükranlarımızı sunuyoruz."