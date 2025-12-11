TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'ın başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurul'nda Milli Savunma Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor. Bütçeler üzerinde grubu olan siyasi partiler görüş ve önerilerini dile getiriyor. İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın bütçeye ilişkin sunumlarının ardından söz aldı. Buğra Kavuncu, Milli Savunma Bakanlığı bütçesine evet oyu vereceklerini belirterek, şunları kaydetti:

ASKERİ SORUNLARA DİKKAT ÇEKTİ

"İlk defa bu sene gönül rahatlığıyla bu evet oyunu vermiyoruz. Çünkü yaşadıklarımız, gördüklerimiz bu sene iç huzuruyla bu evet oyunu vermemizi engelliyor. Yine vereceğiz ama içimiz rahat değil. Niye içimiz rahat değil? Bakın, gururla anlatıyoruz ama diyorum ya: 'Bana faydası ne?' Savunma sanayimiz gelişti, tamam, güzel. Ee be kardeşim, mağaraya giren askerlerimizin 2 bin - 2 bin 500 liraya maske… Bu maskeyi takmadan oraya gidecek; zafiyet niye olur? Niye bu dönemde bu kadar kaza, görev zafiyeti yaşadık? Bunların hepsini son 1 - 1,5 yıl içinde görüyoruz. Onun için diyorum: Bu sene gönül rahatlığıyla bu evet oyunu veremiyoruz.

Bir süreç yönetiliyor. PKK'nın bağlı bulunduğu KCK'nın tüm organlarıyla feshedildiğine dair bir durum da ortada görmüyoruz. Çok detaya girmeyeceğim, amacım polemik yaratmak değil. Ama bakın: Adalar Denizi’ndeki adalar gayri askeri statüde olmasına rağmen Yunanistan tarafından sistematik şekilde askerleştiriliyor. KKTC’de MEB ilanı yok. 2011’de imzalanan kıta sahanlığı anlaşması yolu tercih edilmiş çünkü bu hak ilan gerektirmez; kendiliğinden doğan bir haktır.”

‘BAKANIN İSTEKSİZ SUSKUNLUĞU’

Milli Savunma için oluşturulan bütçenin yakın zamandaki bütçe kayıplarına hiç değinmediğinin altını çizen Kavuncu, “Bir bütçe oluşturuluyor. Rusya’dan S-400 füzeleri alınıyor. Ne oldu? Nereye gitti? F-35 programından çıktık. Sonra dönüyoruz, İngiltere’den savaş uçağı alıyoruz. İngiltere Başbakanı, bu anlaşmayı kendi iç siyasetine malzeme olarak kullanıyor: '20 uçak sattım, şu kadar bin istihdam sağlayacağım, vatandaşımı doyuracağım, yedireceğim, içireceğim.' Niye? Çünkü yanlış politikaların sonucunda uğranılan zafiyetler bunlar. Alınan S-400 füzelerinin ne olduğu bile belli değil. Bunu söylemekten de üzüntü duyuyorum. Onu da çok net ifade edeyim. Sorduğumuz soru önergelerinin hiçbiri cevaplanmadı. Sebebini tahmin ediyoruz. Ben Savunma Bakanı’nın bazı konularda istemeden de olsa sessiz kaldığını düşünüyorum" diye konuştu.