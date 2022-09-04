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İyot deposu kurşun otunun yararları neler?

Meze kültüründe özellikle adından söz ettiren deniz börülcesinin faydaları, barındırdığı iyottan kaynaklanıyor. İşte halk arasında kurşun otu olarak da bilinen deniz börülcesinin faydaları…

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 13:57
Son Güncelleme: 4 Eylül 2022 Pazar - 13:59
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İyot deposu deniz börülcesinin faydaları neler?

İyot deposu kurşun otunun yararları neler?
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Deniz börülcesi, ıspanakgillerden bir bitki. Deniz kenarlarında suyun çekilmesi sonrasında büyüyor. Kendine has ekşiliği ile sofraların aranılan ürünü Halk arasında kurşun otu ya da tuzlu ot olarak da biliniyor. İşte faydaları:

GÜÇLÜ İYOT DEPOSU

Doğal tuz içeren denuz börülcesi, vücudun tuz dengesini sağlıyor.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRIYOR

Tüketen kişilerin sık sık idrara çıkma isteği uyanır. İyi bir idrar söktürücüdür. Vücutta fazla olan suyun atılmasını sağlar. Bağırsakların daha aktif çalışmasını da desteklediği için kilo vermek isteyenlerin tercihi olur.

KARACİĞER ENZİMLERİNİ DÜZENLER

Deniz börülcesi karaciğer sağlığı konusunda da güçlüdür.

Karaciğerde oluşan iltihabı temizler ve enzimlerin daha sağlıklı şekilde salgılanmasında yardımcı olur.

SİNDİRİMİ DÜZENLER

Deniz börülcesi temiz ve iyi şekilde pişirildiğinde sindirim problemlerini anında giderir.

Lifli yapısından dolayı durgun olan bağırsaklara canlılık kazandırır. İshal ve kabızlık arasındaki dengeyi kurarak bağırsakların daha düzenli çalışmasına destek olur.


CİLT HÜCRELERİNİ YENİLER

Deniz börülcesinde bolca vitamin ve mineral bulunur. Bu vitaminler sayesinde yeni hücrelerin oluşumu hızlanır. Eğer cildinizde bir yara ya da iltihap varsa, hücre yenilenmesinde aktif rol oynayarak bu problemleri giderir. Deniz börülcesi cildi daha genç gösterir…

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