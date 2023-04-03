İyot eksikliği nedir? İyot eksikliği belirtileri neler?

Editör: Enise Altınok AVŞAR

Ülkemizde sıkça rastlanan iyot eksikliği mineral eksikliğini ifade etmektedir. İyot eksikliğinin görüldüğü hastalarda belli başlı belirtiler görülmektedir. Peki, iyot eksikliği nedir? İyot eksikliği neye sebep olur?

İYOT EKSİKLİĞİ NEDİR?

Doğadan ve besinler ile alınan iyodun yetersiz olması durumunda büyüme geriliği, zeka ile ilgili sorunlar, guatr, tiroit nodülü ve hipotiroidi gibi birçok hastalıkla karşı karşıya kalınabilir.

İyot eksikliği, kalbin hareketlerini, uyarılan sinirlerin verdiği yanıtı, canlının büyüme hızını ve metabolizmayı denetleyen tiroit bezi salgısını doğrudan etkileyen iyot elementinin vücuda yeterli miktarda alınamaması durumudur.

İyot eksikliğini önlemenin ne basit yolu düzenli olarak deniz ürünleri Yemek ya da iyotlu sofra tuzu kullanmaktır.

İYOT EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELER?

İyot eksikliği, ülkemizde ve dünyada sıklıkla görülen mineral eksikliklerinden bir tanesidir. Belirtiler, sorunun söz konusu olduğu tüm bireylerde benzer şekilde seyreder ve bunların büyük bir kısmı tiroid hormonu üretimindeki bozukluklara bağlı olarak gelişir. İyot eksikliğinin görüldüğü hastalarda yaygın olarak gelişen semptomlar şunlardır:

-Boyunda şişlik (guatr oluşumu)

-Cilt kuruluğu

-Üşüme ve titreme

-Sürekli yorgunluk

-Kabızlık

-Kolesterol yüksekliği (hiperlipidemi)

-Kilo alma

-Bilinç bulanıklığı ve unutkanlık (demans)

-Kalp ritminin yavaşlaması, bayılma ve baş dönmesi

-Depresyon

-Yüksek kolesterol

-Kas gücünde azalma

-Depresyon

-Saç dökülmesi

-Kas ve kemik hastalıkları

Yukarıdaki belirtilerin görüldüğü hastalarda mutlaka iyot düzeyleri araştırılmalıdır. Bu araştırmanın en basit yöntemleri kanda iyot seviyesinin ölçülmesi ve idrarda spot iyot miktarının araştırılmasıdır. Her iki test de oldukça basit olmakla birlikte genellikle aynı gün içerisinde sonuçları alınarak değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeler sonucunda iyot eksikliği saptanan hastalarda derhal iyot takviyelerine başlanmalıdır.