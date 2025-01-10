İZBAN'da feci ölüm! Perona giren trenin önüne düştü

Kaynak: DHA
İZBAN'da feci ölüm! Perona giren trenin önüne düştü

İzmir’de, şehir içi ulaşımı sağlayan İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) durağında, dengesini kaybederek hareket halindeki tren ile yolcu bekleme peronu arasında boşluğa düşen bir kişi feci şekilde can verdi.

Olay, akşam saatlerinde İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) Ege Kent 2 Durağı’nda gerçekleşti. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde (İZSU) güvenlik görevlisi olarak çalışan 44 yaşındaki Güngör Serhan Yeniaydın dengesini kaybetti ve hareket halindeki tren ile yolcu bekleme peronu arasında boşluğa düştü.

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Güngör Serhan Yeniaydın, düştüğü boşlukta sıkışarak ağır yaralandı. Trenin durmasıyla talihsiz adam bulunduğu yerden çıkartıldı ve ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Hastaneye kaldırılan Yeniaydın, yapılan tüm uğraşlara karşın hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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