İZBAN'da korkunç cinayet! Sigara içti, uyaran görevliyi öldürdü

İzmir'in Menderes ilçesinde, İzmir Banliyö Sistemi’nde (İZBAN) sigara içen 37 yaşındaki M.D. (37), kendisini trenden indiren güvenlik görevlilerine saldırdı. M.D.’nin darbettiği 2 güvenlik görevlisinden 44 yaşındaki Seydihan Alsaç kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra yaşamını yitirdi.

OLAY CUMAOASI İSTASYONU’NDA MEYDANA GELDİ

Olay, pazartesi günü saat 17.00 sıralarında İZBAN Cumaovası İstasyonu’nda gerçekleşti. Aliağa yönünden Torbalı yönüne gitmekte olan İZBAN trenine binen M.D., Havalimanı İstasyonu'nda sigara içerek diğer yolcuları rahatsız etti. Durumu fark eden yolcular yetkililere bildirimde bulundu.

M.D., GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİ DARBETTİ

Yolcuların şikâyeti üzerine Cumaovası İstasyonu’nda güvenlik görevlileri M.D.’yi trenden indirdi. Ancak M.D., görevli Seydihan Alsaç ve 37 yaşındaki H.K.’ya saldırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.D. gözaltına alınırken, saldırıya uğrayan iki güvenlik görevlisi Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi’ne kaldırıldı.

SEYDİHAN ALSAÇ YAŞAMINI YİTİRDİ

Durumu ağır olan Seydihan Alsaç, buradan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen Alsaç, bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Alsaç’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.