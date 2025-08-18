İZBAN'dan kritik duyuru yapıldı! Tüm seferler durduruldu

Kaynak: İHA
Kamu çalışanlarının ülke genelindeki iş bırakma eylemi nedeniyle İZBAN'da bugün sefer yapılmayacağı duyuruldu.

İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN), kamu çalışanlarının ülke genelinde gerçekleştirdiği bir günlük iş bırakma eylemi nedeniyle tüm tren seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bünyesinde görev yapan personelin de eyleme katıldığı belirtildi. Tren trafiğinin güvenli şekilde yürütülmesini sağlayan dispeçerlerin işbaşı yapmaması nedeniyle seferlerin tamamının durdurulduğu ifade edildi.

Yetkililer, yolcuların mağduriyet yaşamamaları için seyahat planlarını bu doğrultuda yapmaları gerektiğini vurguladı.

