İzdivaç programıyla adını duyurmuştu. İşte son hali

İzdivaç programıyla adını duyurmuştu. İşte son hali
Kaynak: Haber Merkezi
Evlilik programlarında kendisine çok fazla talip gelmesi ile hatırlanan Naz Mila'nın son hali sosyal medyada gündem oldu.
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İzdivaç programıyla adını duyurmuştu. İşte son hali 1

Bir döneme damga vuran izdivaç programlarıyla ünlenen ardından ise sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulan Naz Mila son haliyle dikkatleri üzerine çekti.

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İzdivaç programıyla adını duyurmuştu. İşte son hali 2

Mila vücuduna boylu boyunca dövme yaptırdı.

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İzdivaç programıyla adını duyurmuştu. İşte son hali 3

Müstehcen pozlarını da paylaşan Naz Mila kendini son zamanlarda spora verdi.

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İzdivaç programıyla adını duyurmuştu. İşte son hali 4

Spor pozlarını sosyal medyadan yayınlayan ve kıvrımlarını sergileyen Naz Mila'nın son haline binlerce yorum yağdı.

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İzdivaç programıyla adını duyurmuştu. İşte son hali 5

Seneler önce katılmış olduğu bir evlilik programında yaptığı hareketlerle dikkat çeken ve tanınan Naz Mila, 'Zehirli Tohumlar' filminde de oynamıştı.

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İzdivaç programıyla adını duyurmuştu. İşte son hali 6

NAZ MİLA KİMDİR?

Azerbaycanlı olan Naz Mila, ismini ilk olarak izdivaç programıyla duyurmuştu.

Zuhal Topal’ın sunduğu Evleneceksen gel isimli programın popüler gelin adayların biri olarak programa damga vurmuştu.

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İzdivaç programıyla adını duyurmuştu. İşte son hali 7

Programın sonlanması ardından sosyal medya hesaplarından sıkça cesur paylaşımları ile adından söz ettiren Mila, 1992 yılında dünyaya gelmiştir. Naz Mila’nın eski evliliğinden Milana isminde bir kızı vardır.

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