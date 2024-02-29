İzdivaç programıyla adını duyurmuştu. İşte son hali

Bir döneme damga vuran izdivaç programlarıyla ünlenen ardından ise sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulan Naz Mila son haliyle dikkatleri üzerine çekti.
Mila vücuduna boylu boyunca dövme yaptırdı.
Müstehcen pozlarını da paylaşan Naz Mila kendini son zamanlarda spora verdi.
Spor pozlarını sosyal medyadan yayınlayan ve kıvrımlarını sergileyen Naz Mila'nın son haline binlerce yorum yağdı.
Seneler önce katılmış olduğu bir evlilik programında yaptığı hareketlerle dikkat çeken ve tanınan Naz Mila, 'Zehirli Tohumlar' filminde de oynamıştı.
NAZ MİLA KİMDİR?
Azerbaycanlı olan Naz Mila, ismini ilk olarak izdivaç programıyla duyurmuştu.
Zuhal Topal’ın sunduğu Evleneceksen gel isimli programın popüler gelin adayların biri olarak programa damga vurmuştu.
Programın sonlanması ardından sosyal medya hesaplarından sıkça cesur paylaşımları ile adından söz ettiren Mila, 1992 yılında dünyaya gelmiştir. Naz Mila’nın eski evliliğinden Milana isminde bir kızı vardır.