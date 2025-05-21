İZDSO’dan muhteşem kapanış: Verdi Requiem sahnede!

Kaynak: AA
İZDSO’dan muhteşem kapanış: Verdi Requiem sahnede!

DenizBank destekli İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 23 Mayıs’ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde Verdi’nin “Requiem” eseriyle sezonu kapatıyor.

DenizBank'ın desteklediği İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşup sezonu kapatacak.

Bankdan yapılan açıklamaya göre, 23 Mayıs saat 20.00'de orkestra, "Verdi Requiem'in İlk Seslendirilişinin 150. Yılı Konseri"nde şef Alessandro Cedrone yönetiminde sahneyi Devlet Çok Sesli Korosu ile paylaşacak.

Konserde, soprano Burçin Savigne, mezzo soprano Asude Karayavuz, tenor Mehmet Kavil ve bas Doğukan Özkan sahne alacak.

Sezon kapanış konserinde orkestra, İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin bestelediği "Requiem" adlı yapıtı seslendirecek.

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