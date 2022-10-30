İzel Çelik Ercan’dan 30 yıl sonra ilk halk konseri

Kentin dört bir yanında bayram coşkusu yaşanırken Cumhuriyet Meydanı'nda 30 yıl aradan sonra ilk kez bir halk konserinde sahne alan 90'ların efsane gruplarından İzel-Çelik-Ercan meydanı dolduran binlerce Aliağalıya unutulmaz bir bayram sevinci yaşattı.

Kutlamalar kapsamında kentin dört bir tarafını dev Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatan Aliağa Belediyesi'nin organize ettiği fener alayı için binlerce Aliağalı, Aliağa Belediyesi Spor Salonu önünde bir araya geldi. Aliağa'yı kırmızı beyaz bir görünüme kavuşturan coşkulu kalabalık Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile birlikte ellerinde meşaleler, pankartlar ve bayraklarla; İstiklal Caddesi, Hükümet Caddesi güzargahından kortej halinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

29 Ekim Cumhuriyet Köprülü Kavşağı'nı kullanarak konser alanına gelen İzel-Çelik-Ercan Cumhuriyet Meydanı'nda kendilerini bekleyen hayranlarıyla buluştu. 30 yıl aradan sonra ilk halk konserini Aliağa'da veren 90'ların efsane gruplarından İzel-Çelik-Ercan sahneye grupla özdeşleşen 'Özledim' adlı parçayla çıktı. Sevilen üçlü dünden bugüne hafızalara kazınan tüm şarkılarını Aliağalılarla birlikte söyledi. Romantik ve hareketli şarkılarına yer veren grup, dinleyenlere Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu doyasıya yaşattı.

Konser sonunda davet üzerine sahneye gelen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, tüm Aliağa halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyetimizin 99. yılında coşkumuza coşku katan, soğuk havada içimizi ısıtan İzel-Çelik ve Ercan'a çok teşekkür ediyorum. Ata'mızın dediği gibi az zamanda çok işler başardık. İşte bizler Ata'mızın torunlarıyız. Ata'mızın izinde çok daha fazla çalışarak cumhuriyeti gelecek nesillere taşıyacağız. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun"