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İZFAŞ personel alacak

İZFAŞ, büro personeli olarak istihdam etmek üzere 25 işçi alacak.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 14:40
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İZFAŞ personel alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre;İZFAŞ, büro personeli olarak istihdam etmek üzere 25 işçi alacak.

İlan için son başvuru tarihi 2 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Başvurular ilanda belirtilen mail adresinden yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Üniversite öğrencisi veya mezunu olmak

Orta derecede İngilizce bilmek

Prezantabl olmak

MS Office programlarına hakim olmak

Esnek çalışma saatlerine uygun olmak

Affa uğramış olsa devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 sayfalık fotoğraflı özgeçmiş

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