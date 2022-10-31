İZFAŞ personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre;İZFAŞ, büro personeli olarak istihdam etmek üzere 25 işçi alacak.
İlan için son başvuru tarihi 2 Kasım 2022 olarak açıklandı.
Başvurular ilanda belirtilen mail adresinden yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Üniversite öğrencisi veya mezunu olmak
Orta derecede İngilizce bilmek
Prezantabl olmak
MS Office programlarına hakim olmak
Esnek çalışma saatlerine uygun olmak
Affa uğramış olsa devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 sayfalık fotoğraflı özgeçmiş
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.