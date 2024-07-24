İzin günlerinde flaş gelişme. Milyonlarca çalışana o günler eklenecek

Kaynak: İHA
İzin günlerinde flaş gelişme. Milyonlarca çalışana o günler eklenecek

Binlerce çalışanı yakından ilgilendiren izin günlerine ilişkin önemli bir karara imza atıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda defterdarlık uzmanı olarak görev yapan bir memurun, Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) yaptığı başvurunun sonucu olumlu döndü.

memur.jpg

Deftardarlık memuru 24 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasındaki 12 günlük yıllık izninde, 1 Mayıs resmi tatil gününün de izinden düşülmesi üzerine KDK'ya şikayet başvurusu yaptı.

KDK Başkanı Şeref Malkoç'un girişimleriyle Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri arasında yapılan görüşmeler ardından kafa karıştıran konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan görüş alındı.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü ise 24 Haziran tarihli bir yazı ile resmi tatillerin yıllık izin süresinden düşülemeyeceğine dair bir görüş bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 9 Temmuz 2024 tarihinde KDK'ya gönderdiği yazıyla, resmi tatillerin izin süresinden düşülemeyeceğine ilişkin bir genelge hazırladığını duyurdu.

Son yaşanan gelişmeyle beraber memurun talebi kabul edilerek, resmi tatil süresine denk gelen günün yıllık izninden düşülmemesi sağlandı.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun girişimleri ve memurun hakkının korunması adına ve diğer memurlara örnek olacak bir adım olarak değerlendirildi.

Kamu çalışanlarının yıllık izinlerinin düzenlenmesi ve tatil günlerinin izin süresinden düşülmemesi konusunun, ilgili mevzuat ve genelgeler çerçevesinde yeniden gözden geçirileceği belirtildi.

İlgili Haberler
Fitch açıkladı: Arap bankaları Türkiye'ye yatırıma hazırlanıyor
Selçuk Geçer dolarda kopacak kıyameti açıkladı. 5 ay sonra...
Mourinho dayanamadı. Maç sonu patladı
Elektrik ve doğalgaz sayaçlarına bu işlemi yaptırmayanlar 10 bin TL ceza ödeyecek
Ev kirası kavgalarında bunu yapan yandı. Yargıtay son noktayı koydu
Sokak hayvanlarına ilişkin tartışmalı teklif komisyonda geçti
TOKİ evleri çürük iddiası. Hatay bu görüntülerle çalkalanıyor
Son Haberler
Fitch açıkladı: Arap bankaları Türkiye'ye yatırıma hazırlanıyor Ekonomi
Fitch açıkladı: Arap bankaları Türkiye'ye yatırıma hazırlanıyor
Nijerya'dan META'ya rekor ceza Ekonomi
Nijerya'dan META'ya rekor ceza
Faiz kararı sonra Özgür Demirtaş'tan ilk yorum Ekonomi
Faiz kararı sonra Özgür Demirtaş'tan ilk yorum
Kiracılar için artık bu belgeler istenecek. Sektör uzmanı açıkladı Ekonomi
Kiracılar için artık bu belgeler istenecek. Sektör uzmanı açıkladı
Borcunu ödemeye giderken kalp krizi geçirip öldü Yerel Haberler
Borcunu ödemeye giderken kalp krizi geçirip öldü
Milli Emlak'tan yazlık bölgede ucuza tapu fırsatı. Temmuz kampanyası duyuruldu Ekonomi
Milli Emlak'tan yazlık bölgede ucuza tapu fırsatı. Temmuz kampanyası duyuruldu
Depoları doldurmak isteyenler o tarihe dikkat! Motorine indirim geliyor Ekonomi
Depoları doldurmak isteyenler o tarihe dikkat! Motorine indirim geliyor