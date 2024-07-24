İzin günlerinde flaş gelişme. Milyonlarca çalışana o günler eklenecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda defterdarlık uzmanı olarak görev yapan bir memurun, Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) yaptığı başvurunun sonucu olumlu döndü.

Deftardarlık memuru 24 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasındaki 12 günlük yıllık izninde, 1 Mayıs resmi tatil gününün de izinden düşülmesi üzerine KDK'ya şikayet başvurusu yaptı.

KDK Başkanı Şeref Malkoç'un girişimleriyle Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri arasında yapılan görüşmeler ardından kafa karıştıran konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan görüş alındı.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü ise 24 Haziran tarihli bir yazı ile resmi tatillerin yıllık izin süresinden düşülemeyeceğine dair bir görüş bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 9 Temmuz 2024 tarihinde KDK'ya gönderdiği yazıyla, resmi tatillerin izin süresinden düşülemeyeceğine ilişkin bir genelge hazırladığını duyurdu.

Son yaşanan gelişmeyle beraber memurun talebi kabul edilerek, resmi tatil süresine denk gelen günün yıllık izninden düşülmemesi sağlandı.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun girişimleri ve memurun hakkının korunması adına ve diğer memurlara örnek olacak bir adım olarak değerlendirildi.

Kamu çalışanlarının yıllık izinlerinin düzenlenmesi ve tatil günlerinin izin süresinden düşülmemesi konusunun, ilgili mevzuat ve genelgeler çerçevesinde yeniden gözden geçirileceği belirtildi.