Etimesgut'ta 29 Haziran'da meydana gelen olayda; polis memuru Furkan Kaya, kuzen ile husumetlisi olan grupla konuşmak için parka gitti. Burada taraflar arasında çıkan kavgada Furkan Kaya, bıçaklanıp, beylik tabancasıyla vurularak öldürüldü. Olayın ardından Kaya'ya ateş eden şüphelinin de aralarında bulunduğu 20 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i tutuklandı, 3'ü hakkında ev hapsi kararı verildi, diğerleri serbest bırakıldı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmayı tamamladı. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede; 7 şüpheli hakkında iştirak halinde 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, 4 şüpheli hakkında 'Kasten öldürmeye yardım' suçundan çeşitli yıllarda hapis cezası talep edildi.

'BEN POLİSİM, YAKLAŞMAYIN'

İddianamede; yaşanan arbedede Furkan Kaya’nın 'Ben polisim, yaklaşmayın' şeklinde uyarıda bulunduğu, buna karşın grubun eylemlerine devam ettiği, Furkan Kaya'nın silahını çıkarıp, havaya 1-2 el ateş ettiği, sonrasında Muammer Enes K., Haktan Ç., Eray Can Y. ve Muhsin Kürşat A.'nın ellerinde bıçaklar ile Furkan Kaya'ya doğru hamle yaparak, elinden silahı almaya çalıştıkları, arbede sırasında yere düştükleri belirtildi. Furkan Kaya'nın yerdeyken bıçaklandığı, bu sırada Haktan Ç.'nin Furkan Kaya'nın beylik tabancasını alıp 5-6 el ateş ettiği, ateşleme sırasında silahın tekrar yere düştüğü ve düşen silahı bu sefer de Doğukan Ö.'nün alarak birkaç el yine Furkan Kaya'ya ateş ettiği belirtildi.

'BİZİ HALA TEHDİT EDİYORLAR'

Ölen Furkan Kaya'nın annesi Derya Kaya, eşinin de polis memuru olduğunu belirterek, "Oğlum mesleğini çok seviyordu. Kendi silahıyla öldürülmesi, tekmelenmesi canımı çok yakıyor. Oğlum çok merhametliydi, öyle merhametsizce dayak atılması, kendi silahıyla vurulması benim canımı çok acıtıyor. Karşı taraftan bizi hala tehdit ediyorlar. Çocuğumu suçluyorlar. Öldürülmüş olan benim çocuğum, hala biz suçluymuşuz gibi bizi tehdit ediyorlar. Cezalarını çekmelerini istiyorum en ağır şekilde" dedi.

'KAVGA AMACIYLA GİTMEDİ'

Furkan Kaya'nın kardeşi Funda Kaya ise "Reşit olmayan kuzeni, yoğun tehditlere maruz kaldığı için polis memuru erkek kardeşime danışıyor. Abi olarak ondan yardım istiyor. Kardeşim de yardımcı olmak için ara buluculuk yapmak sıfatıyla, o gün kuzenimle beraber olay yerine gidiyorlar. Olay yerinde zaten öncelikle 2 kişinin karşılamasıyla beraber kalabalık bir grup tarafından parkın içine çekiliyorlar. Bu kalabalık grup, o an alkol kullanıyor. Sonrasında kardeşim orada iyi niyetle, kavga amacıyla gitmediğini belirtmek amacıyla güzel bir şekilde onlarla selamlaşmak maksadıyla yaklaştığında, karşı taraftan hakarete, küfre ve yoğun tahrike maruz kalıyor. Sonrasında bu 8-9 kişilik kalabalık grup, kardeşime saldırıyor. Kardeşim silahını çıkartarak, uyarı ateşi açıyor. Sonrasında karşı taraf artık saldırıya geçiyor, kalabalık grup kardeşime saldırıyor ve öncelikle bıçaklanıyor. Sonra silahını alıyorlar. 5 bıçak, 5 kurşun yarasıyla kardeşime kasten saldırıyorlar. Kardeşim acılar içinde kıvranırken tekmeliyorlar yerde. Otopsi raporunda kemik kırıkları çıktı. Biz buna dayanamıyoruz. Kardeşim oraya kuzeni için gitti; ama yoldan geçerken herhangi bir vatandaşın da yine aynı şekilde pusuya düşürülüp, saldırıya uğradığını görseydi yine aynı şekilde müdahalede bulunurdu" diye konuştu.

'SUÇ KAMU GÖREVLİSİNE KARŞI İŞLENMİŞTİR'

Avukat İsmail Furkan Altan, suçun kamu görevlisine karşı işlendiğini savunarak, "Çünkü Furkan'ın silahını çıkarttığı, 'ben polisim' dediği, havaya uyarı ateşi açtığı, bu sırada bıçaklandığı, daha sonra silahı alınıp, 5-6 el ateş edildiği sabit. Bu şekilde suçun kamu görevlisine karşı işlendiği yolunda hiçbir şüphe yokken, savcılık bunu hiç değerlendirmedi. Olayın tasarlayarak işlendiğine dair de iddianamede bir şey yok. Sanıklar, olayı bir kız meselesine çevirip, hafifletme derdindeler. Maktul, oraya bir tehdit üzerine tarafları barıştırmak için gidiyor, sulh görüşmesi için gidiyor. Bizim amacımız, niyetimiz adaletin yerine gelmesi. Adaletin temini dışında tek bir fazla talebimiz yok. Suç kamu görevlisine karşı işlenmiştir, canavarca hisle öldürme söz konusudur ve tasarlayarak organize şekilde suçun işlendiği sabittir. Bu hususların değerlendirilmesini ve adaletin teminini talep ediyoruz" dedi.