İzinsiz kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı

Kaynak: İHA
İzinsiz kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı

Samsun'da ormanlık alanda kaçak kazı yaptığı belirlenen 5 şahıs kıskıvrak yakalandı.

Samsun Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akbulut Mahallesi'nde ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine yapılan operasyonda İ.Ş. (45), A.S. (56), S.H. (59), T.A. (60) ve İ.H. (59), kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Olay yerinde 1 adet yer altı görüntüleme cihazı, 1 adet el dedektörü, 2 adet kazma ve 3 adet kürek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak savcı tarafından zanlılar hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten adli tahkikat başlatıldı.

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