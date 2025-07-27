İzinsiz yapılara geçit yok! 15 yapı için 10 milyon lira ceza

2025 yılı Ocak ayında Şanlıurfa Valiliği tarafından ilgili bütün kuruluşlara gönderilen, Toprak Koruma Kanununa aykırılık konulu genelgenin yayınlanmasından bu yana denetimler kararlı bir şekilde sürdürülüyor.

İzinsiz yapılaşmalar ve toprak bozulmalarına ilişkin devam eden denetimler sonucunda Temmuz ayı itibariyle yapımı devam ettiği tespit edilen 15 yapıya 5403 sayılı kanun kapsamında 10 milyon 29 bin 671 TL idari para cezası uygulandı.

Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, "5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununa göre hareket etmekte kararlıyız. Bunu Şanlıurfa'nın bereketli topraklarını korumak, dolayısıyla da bu bereketli topraklardaki üretimimizi gelecek kuşaklara aktarabilmek için yapmak zorundayız. Bu yönde yapılan denetimlerimiz aynı kararlılıkla devam edecek, kanuna aykırı hiçbir yeni yapılaşmaya izin verilmeyecek" dedi.

Denetimlerin jandarma ve polis birimlerinin yanı sıra tarım müdürlüklerinin ekipleri tarafından da bundan sonra çok daha etkili şekilde gerçekleştirileceğini belirten Vali Şıldak, mevzuata aykırı hiçbir yeni yapılaşmaya izin verilmeyeceğini ifade ederek sorumluluğunu yerine getirmeyen ve mevzuata aykırı hareket eden kurumlar ve personel hakkında da yasal gereğinin uygulanacağını vurguladı.

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu çerçevesinde izinsiz yapılaşma ve arazilerin tahrip edilmesi, tarımsal amaçlı arazi kullanımı plan ve projelerine aykırı hareket edilmesi, tarımsal amaçlı yapılara ve tarım dışı arazi kullanımına izinsiz olarak başlanılması, toprak koruma projelerine aykırı hareket edilmesi konularının da yer aldığı ve sene başında ilgili kuruluşlara gönderilen valilik genelgesinde, kanunlar dahilinde işlem yapılması ve bu konularda müsamaha gösterilmemesi istenilmiş, ayrıca 3194 sayılı İmar Kanunu gereğince yapılması gereken denetimlerin de en üst seviyede gerçekleştirilmesi talimatı verilmişti. Yapılan denetimler ve sonuçları, valilik tarafından ilgili kuruluşlardan haftalık olarak alınan bilgilerle takip altında tutuluyor.