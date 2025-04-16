İZKİTAPFEST, Kültürpark’ta kapılarını açıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İZKİTAPFEST-5. İzmir Kitap Fuarı, 18 Nisan’da “Çocuk ve Sanat” temasıyla Kültürpark’ta kapılarını açıyor. 27 Nisan’a kadar sürecek fuar; katılımcı yayınevleri, sahaflar, müzayedeler, konuk yazarlar, sergiler, söyleşiler ve imza günleriyle 10 gün boyunca kültür şöleni yaşatacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine de ev sahipliği yapacak fuarda çocuk kitapları üzerine söyleşiler ve renkli atölyeler de olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliği ile düzenlenen İZKİTAPFEST- 5. İzmir Kitap Fuarı, 18-27 Nisan 2025 tarihleri arasında festival gibi bir organizasyonla Kültürpark’ta kitapseverlerle buluşuyor. 18 Nisan saat 14.00’te Kültürpark Lozan Kapısı önünde açılışı yapılacak fuar, kente bahar havası getirecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine de ev sahipliği yapacak İZKİTAPFEST- 5. İzmir Kitap Fuarı’nın ana teması ise “Çocuk ve Sanat” olarak belirlendi. Kitapseverleri baharın coşkusuyla Kültürpark’ın dört bir yanındaki özel alanlarında ağırlayacak fuarın girişi ücretsiz. 10 gün boyunca 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

600’E YAKIN ETKİNLİK, İMZA GÜNÜ, SÖYLEŞİ

Kültürpark’ın dört bir yanında 247 katılımcının stant açacağı İZKİTAPFEST-5. İzmir Kitap Fuarı, yazar ve yayınevlerini okuyucuyla buluşturup yayıncılık sektörünü tüm bileşenleri ile bir araya getirecek. Kitap alışverişinin yanı sıra Türkiye’nin kültürel, politik ve toplumsal nabzını da tutan fuar; 600’e yakın etkinlik, imza günü ve söyleşilerle Kültürpark'ta kitapseverlere tam bir kültür şöleni yaşatacak.

ONUR KONUKLARINDAN SÖYLEŞİLER VE KARİKATÜR SERGİSİ

İZKİTAPFEST–5. İzmir Kitap Fuarı’nın onur konukları ise yazar, karikatürist ve belgesel film yönetmeni Behiç Ak ile felsefeci ve yazar Wilhelm Schmid. Behiç Ak, 18 Nisan saat 15.00’te Müren Beykan moderatörlüğünde “Behiç Ak’la Sanat ve Edebiyat Sohbeti” adlı söyleşisiyle kitapseverlerle buluşacak. Onur konuğu yazar Ak, 18-22 Nisan tarihlerinde İzmir Sanat Merkezi’nde Karikatür Sergisi ile de fuarı renklendirecek. Fuarın uluslararası onur konuğu Wilhelm Schmid’in 19 Nisan saat 14.00’te “Mutlu Olmaya Çalışmak Bireyleri ve Toplumu Daha Mı Mutsuz Ediyor?” adlı söyleşisi gerçekleşecek.

ÜNLÜ YAZAR VE ŞAİRLER GELİYOR

İZKİTAPFEST-5. İzmir Kitap Fuarı’nda Ahmet Ümit, Ercan Kesal, Enver Aysever, Murat Yetkin, Pınar Öğünç, Sinan Meydan, Banu Avar, Ayşe Tolga, Zeynep Altıok, Akın Birdal, Ahmet Telli, Tacettin Bayır, Mustafa Balbay, İlber Ortaylı, Aret Vartanyan, Murat Ağırel, Timur Soykan’ın da aralarında yer aldığı isimler hem söyleşiler hem imza etkinlikleri hem de yeni kitap tanıtımları ile 10 gün boyunca Kültürpark’ta sevenleri ile buluşacak.

İzmir’in merkezinde yer alan, her yerden kolayca ulaşılabilir olan Kültürpark’ta festival havasında geçecek kitap fuarını on binlerce kitapseverin ziyaret etmesi bekleniyor. Fuarla ilgili katılımcı yayınevleri, etkinlik, söyleşi, imza günü takvimi, ulaşım ve daha fazla bilgi https://www.kitapizmir.com/ adresinde yer alıyor. İZKİTAPFEST-İzmir Kitap Fuarı, 18-27 Nisan 2025 ve 17-26 Ekim 2025 tarihlerinde olmak üzere Kültürpark’ta iki kez düzenlenecek.