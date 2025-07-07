İzlanda dış ticaret açığı daraldı

Haziran 2025’te İzlanda’nın dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre daralarak 41,7 milyar İzlanda kronuna geriledi. İzlanda İstatistik Ofisi verilerine göre, ihracat yüzde 10 azalarak 68,7 milyar kron oldu. Özellikle imalat ürünlerinde yüzde 10, diğer ürünlerde ise yüzde 86’lık ciddi düşüş yaşandı. Buna karşılık tarım ürünleri ihracatı yüzde 92, çiftlik balıkları yüzde 51 ve deniz ürünleri yüzde 10 oranında artış gösterdi. İthalatta ise daha ılımlı bir azalma gözlendi; yüzde 7 düşüşle 100,4 milyar krona geriledi. Bu düşüş, ulaşım ekipmanları yüzde 29, yakıt ve yağlar yüzde 16, yatırım malları yüzde 12 ve endüstriyel malzemeler yüzde 6 azaldı.

Yılın ilk yedi ayında ise ticaret açığı 477,7 milyar kron ile geçen yılın aynı dönemine kıyasla belirgin şekilde arttı. İzlanda ekonomisindeki bu hareketler, hem ihracatın hem de ithalatın yapısal değişiminden kaynaklanıyor.