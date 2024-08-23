İzlanda fokur fokur kaynıyor! Yanardağ altıncı kez patladı

Düzenleme: Kaynak: AA
İzlanda fokur fokur kaynıyor! Yanardağ altıncı kez patladı

İzlanda'nın güneybatısında Reykjanes Yarımadası'nda bulunan bir yanardağın, patlayarak lav ve kül püskürttüğü duyuruldu.

Yanardağ altıncı kez patladı

Yetkililer, Reykjanes Yarımadası'ndaki volkanik faaliyete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Birkaç sarsıntının ardından gelen patlama sonucu yanardağın lav ve kül püskürttüğünü belirten yetkililer, bunun Aralık 2023'ten bu yana yanardağdaki 6'ncı patlama olduğunu kaydetti.

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Patlamanın etkisinin, bazı yolların kapanmasıyla sınırlı olduğuna işaret eden yetkililer, henüz büyük bir tehdit bulunmadığını ifade etti.

Reykjanes Yarımadası'nda bulunan ve 2021'de faaliyete geçen Fagradals Yanardağı, 6 bin yıl sonra lav püskürtmeye başlamıştı. Bu, Reykjanes'de 781 yıl sonra meydana gelen ilk volkanik patlama olmuştu.

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