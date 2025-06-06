İzlanda ticaret açığında yeni rekor

İzlanda’nın Mayıs 2025 ticaret açığı, geçen yılın aynı ayına göre üç kattan fazla artarak 63,4 milyar İzlanda kronuna ulaştı. Ülkede faaliyet gösteren veri merkezi şirketlerinin bilgisayar ürünleri ithalatını büyük ölçüde artırmasıyla sermaye malları alımları yüzde 121 yükseldi. Taşıt ekipmanı ithalatı ise yüzde 48 oranında arttı. Bu gelişmeler ithalatın toplamda yüzde 30 artarak 143,2 milyar krona çıkmasına yol açtı. Buna karşılık, yakıt ve yağlayıcılar ile gıda ve içecek ürünlerinde sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 10 oranında azalma kaydedildi.

İzlanda İstatistik Kurumu’nun raporuna göre ihracat ise önemli ölçüde geriledi. Tarım ürünlerinde yüzde 20, deniz ürünlerinde yüzde 17, çiftlik balıklarında yüzde 14 ve imalat ürünlerinde yüzde 6 oranında azalma yaşandı. Böylece ihracat toplamı 79,8 milyar krona düştü. Son 12 ayda ise ticaret açığı 479,5 milyar kronla önceki döneme göre ciddi bir artış gösterdi.

İzlanda ekonomisindeki bu dengesizlik, ülkedeki veri merkezleri yatırımlarının ithalatı nasıl tetiklediğini gösterirken, ihracattaki azalma özellikle tarım ve balıkçılık sektörlerindeki zorluklara işaret ediyor. Uzmanlar, bu durumun İzlanda’nın dış ticaret politikasını ve ekonomik stratejilerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini vurguluyor.

İzlanda hükümeti ve ekonomistler, önümüzdeki dönemde dış ticaret açığını azaltmak için yerli üretimi destekleyecek adımlar atılması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, sürdürülebilir balıkçılık ve tarım politikalarının güçlendirilmesinin ihracatı artırabileceği düşünülüyor.