İzlanda’da lavlar kasabaya kadar ulaştı

Atlas Okyanusu'nda bir ada ülkesi olan İzlanda'da yanardağ patladı. Söz konusu patlama sonrası kasabaya ulaşan lavların görüntüsü hayrete düşürdü. Havadan görüntülenen bölgede lavların kasabaya indiği doğrulanmış oldu.
İzlanda’nın Reykjanes Yarımadası’nda bulunan Grindavik kasabası yakınındaki yanardağ iki gündür lav püskürtmeye devam ediyor.
Yanardağdan kasabaya ulaşan lavlar, gökyüzünden kayıt altına alınıyor.
KASABA TAHLİYE EDİLDİ, YOL KAPANDI
İzlanda'daki bu korkunç olayda kasabanın tahliye edildiği, ana yolun ise lav akışı nedeniyle kapatıldığı belirtildi.
Dün bir evin ise lav akıntıları sonrası alevler altında kaldığı aktarıldı.
Reykjanes Yarımadası’nda 2021 yılından beri meydana gelen beşinci patlama olduğu belirtildi.
Ülkede lavların büyük tehdit olabileceğini gösteren "acil durum" alarmı verildi.
Dünyadaki en büyük iki tektonik levha olan Avrasya ve Kuzey Amerika levhaları arasında yer alan İzlanda’da şu anda 32 aktif yanardağ bulunduğuna dikkat çekildi.