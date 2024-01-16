İzlanda’da lavlar kasabaya kadar ulaştı

İzlanda’da lavlar kasabaya kadar ulaştı
Kaynak: Haber Merkezi
Büyük Britanya’nın kuzeybatısındaki bir ada ülkesi olan İzlanda'da Reykjanes Yarımadası’ndaki Grindavik kasabası yakınlarında bir yanardağ patlaması sonucu lavlar kasabalara kadar yayıldı.
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İzlanda’da lavlar kasabaya kadar ulaştı 1

Atlas Okyanusu'nda bir ada ülkesi olan İzlanda'da yanardağ patladı. Söz konusu patlama sonrası kasabaya ulaşan lavların görüntüsü hayrete düşürdü. Havadan görüntülenen bölgede lavların kasabaya indiği doğrulanmış oldu.

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İzlanda’da lavlar kasabaya kadar ulaştı 2

İzlanda’nın Reykjanes Yarımadası’nda bulunan Grindavik kasabası yakınındaki yanardağ iki gündür lav püskürtmeye devam ediyor.

Yanardağdan kasabaya ulaşan lavlar, gökyüzünden kayıt altına alınıyor.

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İzlanda’da lavlar kasabaya kadar ulaştı 3

KASABA TAHLİYE EDİLDİ, YOL KAPANDI

İzlanda'daki bu korkunç olayda kasabanın tahliye edildiği, ana yolun ise lav akışı nedeniyle kapatıldığı belirtildi.

Dün bir evin ise lav akıntıları sonrası alevler altında kaldığı aktarıldı.

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İzlanda’da lavlar kasabaya kadar ulaştı 4

Reykjanes Yarımadası’nda 2021 yılından beri meydana gelen beşinci patlama olduğu belirtildi.

Ülkede lavların büyük tehdit olabileceğini gösteren "acil durum" alarmı verildi.

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İzlanda’da lavlar kasabaya kadar ulaştı 5

Dünyadaki en büyük iki tektonik levha olan Avrasya ve Kuzey Amerika levhaları arasında yer alan İzlanda’da şu anda 32 aktif yanardağ bulunduğuna dikkat çekildi.

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