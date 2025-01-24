İzlanda ÜFE'si yıllık bazda %7,1 arttı

İzlanda’da üretici fiyat endeksi (ÜFE), Aralık 2024 itibarıyla yıllık bazda %7,1 oranında artış kaydetti. Bu oran, bir önceki ayın %7,2’lik seviyesine göre hafif bir gerileme olsa da üretici enflasyonunun genel seyrini yüksek tutmayı sürdürdü. Özellikle metal ve gıda sektörlerinde yaşanan fiyat artışları dikkat çekerken, bazı sektörlerde fiyatlar geriledi.

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İhracat ürünlerinde fiyat artışı %8,8’e düşerek Kasım ayındaki %9,3 seviyesinin altında kaldı. Deniz ürünleri hariç ihracat ürünlerinde de fiyat artışı %10,6’ya gerileyerek önceki %11,5’lik artış oranını hafifletti. Ancak, deniz ürünlerinde yıllık fiyat artışı %5,7’ye çıkarak Kasım ayındaki %5,2’lik oranın üzerine çıktı.

Yerli piyasada satılan ürünlerin fiyatları ise Aralık ayında %2,7 oranında artış gösterdi. Bu oran, Kasım ayındaki %2,5’e kıyasla ufak bir hızlanmaya işaret etti.

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SEKTÖREL BAZDA FİYATLAR NASIL ŞEKİLLENDİ?

Metal sektöründe üretici enflasyonu %16,5’e yükselerek Kasım ayındaki %15,1’lik oranı geride bıraktı. Gıda üretiminde ise fiyat artışları geçen yılki %3,9’a kıyasla %4,5 olarak kaydedildi. Diğer yandan, diğer imalat sanayilerinde fiyatlar %1 oranında gerileyerek önceki %2’lik artıştan tersine bir hareket sergiledi.

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AYLIK VERİLER NE SÖYLÜYOR?

Aylık bazda ise ÜFE, Aralık 2024’te %0,6 oranında düşüş gösterdi. Kasım ayındaki %2,8’lik artışın ardından gelen bu düşüş, fiyat artışlarının yılın sonunda yavaşladığını ortaya koydu.

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