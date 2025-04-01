İzlanda'da yanardağ patladı

İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağda yeniden patlama meydana gelmesi nedeniyle bir kasaba ve kaplıca merkezi tahliye edildi.

İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'nda yer alan yanardağ yeniden faaliyete geçti. İzlanda Meteoroloji Ofisi, bölgede yaşanan sarsıntıların ardından yanardağda yerel saatle 09.45 sıralarında patlama meydana geldiğini açıkladı. Patlamadan yaklaşık bir saat sonra, zeminde 700 metre genişliğinde çatlak oluştuğu ve çatlağın büyümeye devam ettiği belirtildi.

Grindavik kasabası ve bir kaplıca merkezinin patlamadan kısa bir süre önce tahliye edildiği, kasabaya giriş-çıkışların kapatıldığı bildirildi.

Ülkenin Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağda 18 Aralık 2023'te patlama meydana gelmiş, Grindavik kasabasında yaşayan yaklaşık 4 bin kişi Kasım ayında tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Kasaba sakinlerinin küçük bir kısmı patlamanın ardından bölgeye geri dönmüştü.

Yanardağda 2021'den bu yana çeşitli aralıklarla patlamalar meydana gelmeye devam ediyor.