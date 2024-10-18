İzleyenler kanal değiştirdi! İnci Taneleri dibe vuruyor

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan ve Sera Kutlubey gibi birbirinden başarılı oyuncuların rol aldığı İnci Taneleri dizisi ne tepkiler gelmeye başladı.

ARTIK İŞLER ESKİSİ GİBİ İYİ GİTMİYOR

İnci Taneleri yeni sezonuyla seyirciye unutulmaz anlar yaşatırken tepkilerin ardı arkası kesilmedi.

Dilber’i canlandıran Hazar Ergüçlü, kendi sesiyle “Deme” şarkısını söylediği anlar yeni bölüme adeta damga vurdu.

Dilber ile Azem aynı araçta seyahat ederken arka koltukta oturan Dilber, Azem’e “Deme düşmem ocağına, Geleceksin ayağıma, Yüzün olmaz ki bakmaya, Yaz bunu…” sözleriyle sesleniyor.

SEYİRCİDEN DİZİYE ŞİKAYET YAĞDI

İnci Taneleri dizisi hayranları, “Konu yavaş dizi yavaş fragman yavaş heyecanı kaçıyor dizinin güzel olan diziyi yavaşlatarak öldürmeye çalışmayalım lütfen. Soğuttun tiksindirdin Azem dayı artık mıy mıy ya! 15 hafta Hanımı kim öldürdü diye merak ediyorduk. Artık etmiyoruz Azem hocam. Çünkü artık izlemiyoruz” yorumları yapıldı.

Bu tepkilerin ardından İnci Taneleri dizisinde nasıl bir hamle yapılacak merak ediliyor.