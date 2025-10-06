İzleyenlere "yok artık" dedirtti! 2 dakikada 1 kilogram bal yedi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kazdağları'nda düzenlenen 1. Uluslararası Kazdağları Bal Hasat Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Şenliğin en çok ilgi gören etkinliği ise Bal Yeme Yarışması oldu.

Kazdağı Milli Parkı'ndaki Mass Kazdağları Kamping'te başlayan ve SS. Kazdağları Dereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi koordinatörlüğünde yürütülen etkinlikler, Kazdağı Bal Ormanı'nda gerçekleştirilen şenliklerle devam etti. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği yarışmada, 2 dakika içerisinde en fazla balı yiyen yarışmacı birinci oldu. 1 kilogram balı hiçbir sağlık sorunu yaşamadan bitiren yarışmacı ise izleyicilerden büyük alkış aldı. 2 dakikada 1 kilo balı yiyen yarışmacı şenliğin en çok konuşulan ismi oldu.

Kooperatif Başkanı İlhan Deveci, Kazdağları Siyah Balı'nın Amerika'da düzenlenen dünyanın en prestijli Uluslararası Bal Yarışması'nda 8 yıl üst üste dünya birincisi seçildiğini söyledi. Deveci ayrıca, Bezmialem Üniversitesi'nde yapılan analizlerde Kazdağları Siyah Balı'nın, Türkiye ve dünyanın en kaliteli ballarından dört kat daha yüksek değere sahip olduğunun bilimsel olarak kanıtlandığını belirtti.

