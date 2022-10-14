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  • Duran arabaya çarptı, kendini yere attı. İzleyenleri şaşkına çeviren görüntüler

Duran arabaya çarptı, kendini yere attı. İzleyenleri şaşkına çeviren görüntüler

Giresun'da kaydedilen görüntülerde karşıdan karşıya geçen bir vatandaş, kendisini önce duran arabanın üzerine attı, ardından da yere bıraktı.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 16:09
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İzleyenleri şaşkına çeviren görüntüler. Duran arabaya çarptı, kendini yere attı

Duran arabaya çarptı, kendini yere attı. İzleyenleri şaşkına çeviren görüntüler
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Giresun Gazi Caddesi'nde dün akşam saatlerinde kaydedilen görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi.

Karşıdan karşıya geçen bir kişi, kendisini önce duran arabanın üzerine attı, ardından da yere bıraktı.

Saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda yayanın arabanın üzerine yatış ve yere düşüş anları, caddedeki kamera tarafından anbean kaydedildi.

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Bir Okur
14.10.2022 16:51
Para koparmak icin yapmistir. Eminim  
 
Aybuke
14.10.2022 16:42
Kaygı bozukluğu  
 
ANZAVUR
14.10.2022 16:40
ensesine orada tokadı basacaksın.. ayılır..  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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