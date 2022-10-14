Duran arabaya çarptı, kendini yere attı. İzleyenleri şaşkına çeviren görüntüler

Giresun Gazi Caddesi'nde dün akşam saatlerinde kaydedilen görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi.

Karşıdan karşıya geçen bir kişi, kendisini önce duran arabanın üzerine attı, ardından da yere bıraktı.

Saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda yayanın arabanın üzerine yatış ve yere düşüş anları, caddedeki kamera tarafından anbean kaydedildi.