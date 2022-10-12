Burunlarının dibinde 2 kişi öldürüldü kimse kılını bile kımıldatmadı

Haber3'te yer alan bilgilere göre, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan silahlı saldırı anları akıllara durgunluk verdi. Brezilya'da yaşandığı iddia edilen olayda, 5 kişinin bulunduğu mekana gelen saldırgan, masada oturan bir kişiye ateş etti.

Saldırgan daha sonra ise mekanın içine girerek kurşun yağdırmaya devam etti. Korkunç saldırıda 2 kişinin öldüğü iddia edilirken o anda etrafta olan insanların rahatlığı ise dikkat çekti.

Anbean kayda alınan ve sosyal medyada olay olan görüntüler bir yandan kan dondururken diğer yandan ise insanların tavrı büyük şaşkınlık yarattı.