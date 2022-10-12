12 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Burunlarının dibinde 2 kişi öldürüldü kimse kılını bile kımıldatmadı

Burunlarının dibinde 2 kişi öldürüldü kimse kılını bile kımıldatmadı

Brezilya'da 2 kişinin hayatının kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri şoke etti. Saldırı esnasında etrafta bulunan kişilerin rahatlığı pes dedirtti.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 13:19
Takip Et

İzleyenlerin dili tutuldu. Burunlarının dibinde 2 kişi öldürüldü kimse kılını bile kımıldatmadı.

Burunlarının dibinde 2 kişi öldürüldü kimse kılını bile kımıldatmadı
+
Aa
-

Haber3'te yer alan bilgilere göre, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan silahlı saldırı anları akıllara durgunluk verdi. Brezilya'da yaşandığı iddia edilen olayda, 5 kişinin bulunduğu mekana gelen saldırgan, masada oturan bir kişiye ateş etti.

Saldırgan daha sonra ise mekanın içine girerek kurşun yağdırmaya devam etti. Korkunç saldırıda 2 kişinin öldüğü iddia edilirken o anda etrafta olan insanların rahatlığı ise dikkat çekti.

Anbean kayda alınan ve sosyal medyada olay olan görüntüler bir yandan kan dondururken diğer yandan ise insanların tavrı büyük şaşkınlık yarattı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
1
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
﻿Araç muayene ücretlerine dev zam. Araç sahiplerini bu zamla çıldıracak Araç muayenesi özel hastanede muayene ücretini geçecek
2
﻿Araç muayene ücretlerine dev zam. Araç sahiplerini bu zamla çıldıracak Araç muayenesi özel hastanede muayene ücretini geçecek
﻿Araç muayene ücretlerine dev zam. Araç sahiplerini bu zamla çıldıracak Araç muayenesi özel hastanede muayene ücretini geçecek
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
3
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
﻿Mehmet Ali Çelebi Metin Feyzioğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kimsenin yapmadığı yorumu Yılmaz Özdil yaptı
4
﻿Mehmet Ali Çelebi Metin Feyzioğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kimsenin yapmadığı yorumu Yılmaz Özdil yaptı
﻿Mehmet Ali Çelebi Metin Feyzioğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kimsenin yapmadığı yorumu Yılmaz Özdil yaptı
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
5
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
6
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
7
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
﻿Türk kızı Avrupa'yı yeniden inşa edecek
﻿Türk kızı Avrupa'yı yeniden inşa edecek
﻿Türk kızı Avrupa'yı yeniden inşa edecek
﻿Cinayet Dosyası dizisinin yıldızı hayatını kaybetti
﻿Cinayet Dosyası dizisinin yıldızı hayatını kaybetti
﻿Cinayet Dosyası dizisinin yıldızı hayatını kaybetti
﻿Uzmanı sağlıklı neslin ilk adımını açıkladı
﻿Uzmanı sağlıklı neslin ilk adımını açıkladı
﻿Uzmanı sağlıklı neslin ilk adımını açıkladı
﻿Erkekler biyolojik olarak kadınlardan hızlı yaşlanıyor
﻿Erkekler biyolojik olarak kadınlardan hızlı yaşlanıyor
﻿Erkekler biyolojik olarak kadınlardan hızlı yaşlanıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.