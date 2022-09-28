Hamamda gelin seçme sahnesi olay oldu. İzleyiciler ikiye bölündü
Hamamda gelin seçme sahnesi olay oldu. İzleyiciler ikiye bölündü
Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in olduğu Yalı Çapkını dizisinin 1.bölümünde yer alan hamamda gelin seçme sahnesinde Beril Bozam'ın çıplak kaldığı anlar izleyenleri ikiye böldü. Bazı izleyiciler o sahneleri gereksiz bulurken, bazıları normal karşıladı
Hikâyesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını ilk bölümden gündem oldu.
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Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Afra Saraçoğlu, Emre Altuğ, Beril Pozam, Mert Ramazan Demir gibi isimlerin yer aldığı yapımda ilk bölümdeki hamam sahnesi öne çıktı.
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Yalı Çapkını dizisinde yer alan hamam sahnesi izleyiciyi ikiye böldü.
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İşte Yalı Çapkını dizisinin konusu ve hamam sahnesi detayı.
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Gelin seçmek için hamamda kızların havlularını çıkarıp inceleme yapılan anlarda kadın oyuncunun çıplak kalması dikkat çekti.
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Bazı izleyiciler ise sahneleri normal karşıladı ve eleştirileri abartı buldu.
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Bu sahneleri gören izleyiciler "Ne gereksiz sahne 2022 yılında kimse hamamdan kız seçmiyor", "Kızlar artık böyle aşağılayıcı bir olaya izin vermez ne saçma sahne", "Kadınlar sanki malmış gibi sahnelerin çekildiği yeni bir dizi" yorumları yapıldı.