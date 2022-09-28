﻿Hamamda gelin seçme sahnesi olay oldu. İzleyiciler ikiye bölündü

Bu sahneleri gören izleyiciler "Ne gereksiz sahne 2022 yılında kimse hamamdan kız seçmiyor", "Kızlar artık böyle aşağılayıcı bir olaya izin vermez ne saçma sahne", "Kadınlar sanki malmış gibi sahnelerin çekildiği yeni bir dizi" yorumları yapıldı.