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Hamamda gelin seçme sahnesi olay oldu. İzleyiciler ikiye bölündü

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in olduğu Yalı Çapkını dizisinin 1.bölümünde yer alan hamamda gelin seçme sahnesinde Beril Bozam'ın çıplak kaldığı anlar izleyenleri ikiye böldü. Bazı izleyiciler o sahneleri gereksiz bulurken, bazıları normal karşıladı

Galeri Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 12:10
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Hamamda gelin seçme sahnesi olay oldu. İzleyiciler ikiye bölündü

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Hamamda gelin seçme sahnesi olay oldu. İzleyiciler ikiye bölündü

Hikâyesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını ilk bölümden gündem oldu.

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Hamamda gelin seçme sahnesi olay oldu. İzleyiciler ikiye bölündü

Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Afra Saraçoğlu, Emre Altuğ, Beril Pozam, Mert Ramazan Demir gibi isimlerin yer aldığı yapımda ilk bölümdeki hamam sahnesi öne çıktı.

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Hamamda gelin seçme sahnesi olay oldu. İzleyiciler ikiye bölündü

Yalı Çapkını dizisinde yer alan hamam sahnesi izleyiciyi ikiye böldü.

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Hamamda gelin seçme sahnesi olay oldu. İzleyiciler ikiye bölündü

İşte Yalı Çapkını dizisinin konusu ve hamam sahnesi detayı.

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Hamamda gelin seçme sahnesi olay oldu. İzleyiciler ikiye bölündü

Gelin seçmek için hamamda kızların havlularını çıkarıp inceleme yapılan anlarda kadın oyuncunun çıplak kalması dikkat çekti.

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Hamamda gelin seçme sahnesi olay oldu. İzleyiciler ikiye bölündü

Bazı izleyiciler ise sahneleri normal karşıladı ve eleştirileri abartı buldu.

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Hamamda gelin seçme sahnesi olay oldu. İzleyiciler ikiye bölündü

Bu sahneleri gören izleyiciler "Ne gereksiz sahne 2022 yılında kimse hamamdan kız seçmiyor", "Kızlar artık böyle aşağılayıcı bir olaya izin vermez ne saçma sahne", "Kadınlar sanki malmış gibi sahnelerin çekildiği yeni bir dizi" yorumları yapıldı.

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Hamamda gelin seçme sahnesi olay oldu. İzleyiciler ikiye bölündü

İşte çok konuşulan o sahne..

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Hamamda gelin seçme sahnesi olay oldu. İzleyiciler ikiye bölündü

12/15
Hamamda gelin seçme sahnesi olay oldu. İzleyiciler ikiye bölündü

13/15
Hamamda gelin seçme sahnesi olay oldu. İzleyiciler ikiye bölündü

14/15
Hamamda gelin seçme sahnesi olay oldu. İzleyiciler ikiye bölündü

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Hamamda gelin seçme sahnesi olay oldu. İzleyiciler ikiye bölündü

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