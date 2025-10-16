İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uygun fiyatlı gıda ve temel tüketim ürünlerini halka ulaştırmak amacıyla kurduğu İZMAR Tanzim Satış Marketleri zinciri büyümeye devam ediyor. Zincirin 12’nci şubesi Torbalı’da törenle açıldı.

Açılışa, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, bölge halkı ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Cemil Tugay

Torbalı’daki yeni şubede, temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok kalemde uygun fiyatlı ürünler sunulacak. Şube, haftanın yedi günü hizmet verecek. Yeni şubelerle İzmir’in farklı ilçelerinde daha fazla vatandaşa ulaşmayı hedeflediklerini belirtirken, Torbalı’daki 12. şubenin bölgeye ekonomik anlamda katkı sağlayacağı vurgulandı.

Açılış töreninde konuşan Cemil Tugay, şunları kaydetti:

“İZMAR’a bir İzmir modeli dedik. Kentimiz, tarihi boyunca Türkiye’ye örnek işlere imza attı. Bugün burada bulunma sebebimiz olan o modelin adı, geçmişte TANSAŞ’tı. İzmir’in tarihinde, kent kültürümüzün hafızasında çok önemli bir dayanışma örneğiydi. Orası, bir marketten çok daha fazlasıydı. İzmirlinin emeğiyle kurulan bir modeldi. Belediye güvencesiyle tüm evlerin ihtiyacı ekonomik koşullarda sağlanıyordu. TANSAŞ, İzmir’in üreticisini de tüketicisini de koruyan, kente özgü bir ekonomik adalet sembolüydü. İşte biz o modeli İZMAR adıyla canlandırdık. Geçmişteki dayanışma ruhunu günümüzün ihtiyaçları ve imkânlarıyla buluşturduk. İZMAR marketlerini kurarken ne marketçilik hevesimiz vardı ne de buradan gelir elde etme niyetimiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu marketlerden bir kuruş kazanmıyor. Buradan elde edilen tüm gelir, doğrudan yeniden İZMAR’lara mal tedarik etmek ya da yeni şubeler açmak için kullanılıyor. Yani İZMAR, tamamen halk için kurulmuştur. Halkın kendi marketidir. Sistemi şöyle kurduk: Ürünleri doğrudan üreticiden alıyoruz. Aracıları ortadan kaldırıyoruz. En makul fiyatla, doğrudan yurttaşımıza ulaştırıyoruz. Belediyemiz, hayat pahalılığına karşı bir nevi sigorta görevi görüyor. Piyasadaki ürünler ne kadar pahalı olsa da biz burada hep daha düşük fiyatlısını, hep en kalitelisini sunacağız. Burada satılan et ve süt ürünleri, belediyemizin kendi tesislerinde üretiliyor. Sağlıklı, güvenilir ve hijyenik. Üstelik ortalama yüzde 25 daha uygun fiyatla. Yani başka bir markette bin TL’ye aldığınız ürünü burada 750 TL’ye alabiliyorsunuz. Bizim amacımız, her bin TL’lik alışverişte 250 TL’nin vatandaşın cebinde kalması.”

İZMAR MARKALI ÜRÜNLER RAFLARDA

Marketlerin kısa sürede büyük ilgi gördüğünü dile getiren Tugay, yalnızca gıda ürünleri değil, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin de yer aldığı İZMAR'larda, İZTARIM A.Ş tarafından üretilen İZMAR yoğurt, tereyağı ve UHT süt ürünlerinin de satıldığını aktardı. Mordoğan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğiyle üretilen İZMAR Natürel Sızma Zeytinyağı ve Giresun Tirebolu Kooperatifi ortaklığıyla hazırlanan İZMAR Siyah Çay ürünlerinin de halka sunulduğunu belirten Tugay, "Büyük marketlerin aksine üreticiyi de koruyoruz. Bir grup market ne yapıyor? Üreticiden ürününü en düşük fiyatla alıyor, kendisi pahalıya satıyor. Hem tüketici hem üretici zarar görüyor. Biz İZMAR projesiyle yerli üreticiyi destekliyoruz, tüketiciyi gözetiyoruz. İzmirli yurttaşlarımıza ekonomik, güvenilir ve sağlıklı ürünlere erişim imkânı sunuyoruz. Çünkü biz kamu kurumuyuz. Halk sağlığını gözetmek zorundayız, ürettiğimiz sağlıklı ürünleri sunuyoruz. Halkın cebini de sağlığını da koruyoruz. İzmirlinin memnuniyeti ise bizim en büyük ödülümüz” ifadelerini kullandı.

İZMAR’ları kentin bir ucundan diğer ucuna yaygınlaştırdıklarını, 11’inci şubeyi kısa süre önce Aliağa’da açtıklarını, bugün 12’nci mağazanın Torbalı’da açıldığını belirten Tugay, şunları kaydetti:

"Bu yıl sonuna kadar 20 İZMAR açmayı hedeflemiştik. Geri kalan mağazalarımızın hazırlıkları sürüyor. Yakında ESHOT (Gediz), Buca, Gültepe ve Narlıdere şubelerimizi de hizmete açacağız. 2025 yılı sonuna kadar hedefimizi tamamlamış olacağız. Sonrasında da ihtiyaca ve talebe göre planlamaya devam edeceğiz. Bir kez daha vurgulamak isterim: Halkımızı enflasyona ezdirmemeye kararlıyız. Hayat pahalılığına ve sağlıksız ürünlere karşı belediye sigortası olmaya kararlıyız.

Torbalı, nüfusu hızla artan bir ilçemiz. Tarımıyla, sanayisiyle ve toplu ulaşım imkânlarıyla büyüyen bir ilçemiz. Bu nedenle altyapı ihtiyaçları da her geçen gün artıyor. Biz de bu ihtiyaçları hassasiyetle takip ediyoruz, bu doğrultuda çalışıyoruz. İZSU Genel Müdürlüğümüz, Ayrancılar-Yazıbaşı Atık Su Arıtma Tesisi’nin kapasite artışı için büyük bir yatırım yürütüyor. Tesisi yaklaşık 450 milyon TL’lik bir bütçeyle büyütüyoruz. Kapasitesi 3 kattan fazla artıracak. Günlük arıtma kapasitesi 6 bin 912 metreküpten 25 bin metreküpe çıkacak. Çalışmalarda sona yaklaşıyoruz. Bu yatırım tamamlandığında Torbalı Ayrancılar-Yazıbaşı Tesisi; Çiğli ve Torbalı tesislerinin ardından, Özdere ve Ürkmez’le birlikte İzmir’in en büyük üçüncü arıtma tesisi olacak. Böylece hem Torbalı’nın hem de Küçük Menderes Havzası’nın temiz geleceğine katkı sağlamış olacağız.”

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK"

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir de “Torbalı Kasım ve aralık ayı hariç 3 milyar TL vergi vermiş durumda. 400 milyar TL ile yine rekor kırıyor. Torbalının bütçesi 3 milyar olarak belirlendi. Yaklaşık 133 katı. 133 yıl hiç yatırım yapmasak, 133 yıl beklesek ancak o parayı biriktirebiliyoruz. Torbalı karşılığında özellikle Ayrancılar’da can ve mal güvenliği yaşıyor. 1 jandarma 3 kişilik çalışıyor. Diğer sorunu ise sağlık. 1 devlet hastanemiz var ancak kadro yetmiyor. Yine 1 doktor 3 kişilik çalışıyor. Hastane yerimiz var imara verelim dedik ‘yok’ dediler. İmdadımıza sağ olsun başkanımız Cemil Tugay, ihtiyaçlarımıza yetişiyor. Ev ekonomisine katkıda bulunarak, halkçı belediyecilik anlayışımızla her evin ekonomisine katkıda bulunuyorsak, sağ olsun Cemil Tugay yardımcı oluyor. Dertliyim ancak Cumhuriyet Halk Partisi çalışmaya devam edecek” diye konuştu.