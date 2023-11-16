İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 16 Kasım 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/425 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İzmir ili Konak İlçesi Gürçeşme Mahallesi

ADA NO : 41582

PARSEL NO : 3

MALİKİN ADI VE SOYADI:ALAETTİN USLUGÜL - 39085855496

AYHAN USLUGÜL - 39076855788

NURETTİN USLUGÜL - 30112742628

REYHAN USLUGÜL ÇELİKALAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Kararı22/12/2022 tarih 96772592.302.03.01.1132 sayılı yazısı

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/463 Esas sayısında dava açılmış, iş bu esas ile birleşmiştir.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10/11/2023