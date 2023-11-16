İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2023/425 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir ili Konak İlçesi Gürçeşme Mahallesi
ADA NO : 41582
PARSEL NO : 3
MALİKİN ADI VE SOYADI:ALAETTİN USLUGÜL - 39085855496
AYHAN USLUGÜL - 39076855788
NURETTİN USLUGÜL - 30112742628
REYHAN USLUGÜL ÇELİKALAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Kararı22/12/2022 tarih 96772592.302.03.01.1132 sayılı yazısı
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/463 Esas sayısında dava açılmış, iş bu esas ile birleşmiştir.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10/11/2023
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|BASIN NO: ILN01932066